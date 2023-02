Mikel Villanueva, Rúben Lameiras e André Silva reintegrados nos treinos do V. Guimarães

O defesa-central Mikel Villanueva e os avançados Rúben Lameiras e André Silva regressaram aos treinos esta sexta-feira do V. Guimarães e estão, tudo indica, disponíveis para o dérbi com o Sp. Braga, da 22.ª jornada, agendado para a próxima segunda-feira.Depois de terem falhado o encontro com o Casa Pia, Mikel Villanueva e André Silva jogadores iniciaram esta sexta-feira uma nova fase do processo de recuperação ao juntarem-se aos restantes colegas na sessão de treino que teve lugar nos relvados da Academia.Mikel Villanueva e André Silva saíram lesionados da partida com o Portimonense, da 20.ª jornada, e estiveram ausentes dos trabalhos durante uma semana e meia. Por seu turno, Rúben Lameiras falhou os últimos dois jogos devido a uma lesão muscular. A sua última aparição foi no encontro com o Estoril.Recorde-se que ontem Tiago Silva já tinha sido reintegrado nos treinos, a tempo da preparação do jogo com o Sp. Braga.