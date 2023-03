Mikey Johnston com estreia promissora pela seleção da Irlanda

Mikey Johnston já é internacional pela República da Irlanda! O jogador do Vitória, de 23 anos, estreou-se ao serviço da seleção irlandesa esta noite, num jogo particular diante da Letónia, realizado em Dublin e que a formação da casa venceu por 3-2.Mas o golo do triunfo só surgiu aos 65', dois minutos depois de Mikey Johnston ter entrado em campo. E o extremo entrou com a corda toda, já que o golo decisivo nasceu de uma jogada sua, em que Johnston galgou metros a partir do corredor esquerdo, entrou na área, atirou ao poste e, na recarga, Chiedozie Ogbene marcou.Além disso, Mikey Johnston protagonizou outras jogadas de grande qualidade pelo corredor esquerdo, criando assim oportunidades de perigo junto da baliza letã.Recorde-se que Mikey Johnston é natural da Escócia e internacional jovem pelos escoceses, mas no início deste mês passou a estar elegível para a seleção da Irlanda em virtude de ter um avô natural daquele país. O selecionador Stephen Kenny não perdeu a oportunidade e convocou Johnston para esta jornada de seleções, tendo então lançado o jogador neste particular com a Letónia, em que vestiu a camisola 25.