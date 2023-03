Mikey Johnston em estreia na convocatória da seleção da Irlanda

Internacional jovem pela Escócia, Mikey Johnston foi agora convocado pela primeira vez para representar a seleção principal da Irlanda. O extremo do V. Guimarães é assim opção para o particular com a Letónia, no dia 22 de março, e para a partida a contar para a qualificação para o Euro 2024 com a França, no dia 23 de março.O extremo, recorde-se, passou a estar elegível para representar os irlandeses, de onde é natural um dos seus avôs, há cerca de uma semana e mereceu agora a confiança do treinador Stephen Kenny. O selecionador, de resto, deixou muitos elogios ao jovem, de 23 anos: "Conheço-o bem e a mudança para Portugal, que tem uma liga difícil e com boas equipas, foi um passo corajoso da parte dele. Ele tem características diferentes e vai trazer isso à equipa. Não esperamos já um grande impacto da parte dele, mas é uma boa introdução para ele"Na presente temporada, Johnston soma três golos e três assistências em 22 jogos pelo Vitória.