Mikey Johnston: «Espero manter este nível para ajudar a equipa de forma mais regular»

Principal figura do triunfo do V. Guimarães frente ao Canelas, para a Taça de Portugal, Mikey Johnston, extremo escocês emprestado pelo Celtic, não escondeu a felicidade por ter assinalado a sua estreia a titular no clube com dois golos"Individualmente, foi bom ter mais minutos de jogo, porque perdi muito tempo de jogo no período de adaptação. Os golos foram um bónus e ajudaram-nos a passar à próxima fase, que era o mais importante. Estes jogos podem ser matreiros, encontramos vários desafios, mas conseguimos ultrapassá-los e agora olhamos para o futuro", disse o jogador, de 23 anos, aos meios do clube, referindo que pretende agora juntar maior regularidade às suas exibições."Vim para jogar, espero que esta titularidade, estes golos, e as oportunidades que tenho tido façam com que possa manter este nível para poder ajudar a equipa, mas preciso de fazer isto de forma mais regular aos fins de semana", sublinhou, admitindo que está a aprender português para melhor se integrar no novo clube: "O grupo acolheu-me muito bem porque também estou a tentar aprender português, o que ajuda sempre, e sou uma pessoa sociável, gosto de falar com toda a gente, estou a tentar ao máximo conhecer toda a gente e está a correr muito bem."Mikey Johnston falou também sobre os adeptos vitorianos: "Estou muito impressionado, não estava à espera de tanta paixão dos nossos adeptos. Estava habituado aos adeptos do Celtic, de quem gosto muito, e os adeptos do Vitória acolheram-me muito bem e estou a gostar bastante de como nos apoiam, e sei que o vão fazer no próximo domingo. Temos um desafio difícil, sendo um jogo com muita história. Sei que [o Boavista] é um dos grandes rivais do Vitória, então é um jogo grande, e uma grande oportunidade para podermos estar ao nosso melhor nível."Dos dois golos ao Canelas, o primeiro destacou-se pelo impressionante trabalho individual do escocês. De acordo com os dados fornecidos pelo V. Guimarães, Mikey Johnston correu 67 metros com a bola, atingindo um pico de velocidade de 30km/h. "O espaço como que se abriu para mim. Vi o Nelson da Luz a passar por mim, usei-o como isco, costumo fazer isso com os laterais, e aproveitei o espaço que se foi abrindo, e consegui rematar e fazer o golo. Fiquei muito contente", explicou.Autor: Marques dos Santos