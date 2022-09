Mikey Johnston no Vitória com a benção de Jota: «Falou muito bem do clube»

Mikey Johnston teve as melhores recomendações sobre o Vitória e essa foi uma das razões para aceitar mudar-se para o Minho. Jota, ex-Benfica e até então colega do extremo no Celtic, foi uma das vozes que o aconselhou a abraçar este desafio."Sei que é um grande clube, que vai muitas vezes à Europa. Falei com amigos que estão cá, dizem que é um grande clube, falei com o Jota do Celtic, que também falou muito bem do clube", explicou, revelando que ficou também entusiasmado mal soube do interesse."Foi uma escolha fácil assim que soube do interesse do clube. É um clube grande, e a Liga também. Quando soube do interesse, fiquei muito entusiasmado. Acho que é uma liga que se enquadra bem comigo. É um futebol mais técnico, no qual baseio o meu estilo de jogo e estou ansioso por começar. Prometo dar sempre tudo e trabalhar muito para contribuir para triunfos da equipa e fazer golos", disse ainda, apresentando-se depois como jogador."Sou um jogador criativo, gosto de driblar, gosto de fazer as coisas acontecer e marcar golos. No balneário vou ser uma boa influência, falar com toda a gente, gosto de me dar bem com toda a gente, gosto de me rir, portanto mal posso esperar por conhecer toda a gente, finalizou.