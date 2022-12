Moreno: «A bola vai acabar por entrar»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta quinta-feira para promover a antevisão do encontro com o Vizela, da 14.ª jornada da da Liga. O encontro realiza-se esta sexta-feira, pelas 19 horas, em Vizela, e marca o regresso da Liga, depois de uma longa paragem.Sinto a equipa bem e isso dá-me conforto para o jogo. Já não competimos para a Liga há um mês e meio e o que queremos é dar continuidade ao que estávamos a fazer no campeonato. Temos de perceber as razões pelas quais não tivemos sucesso na Taça da Liga, mas também as coisas boas que nos levaram a somar 23 pontos. Perspetivo um bom jogo pela qualidade individual e colectiva de ambas as equipas. O cenário do jogo é agradável, já percebemos que vai estar muita gente nas bancadas. Houve uma mudança da equipa técnica, mas está lá muito do trabalho do Álvaro Pacheco. Não podemos desconfiar do que valemos pelo insucesso no percurso da Taça da Liga. Temos uma grande vontade de competir e se possível queremos sair de Vizela com 26 pontos.É possível. O facto de não termos tido todos os jogadores disponíveis na Taça da Liga pode ajudar a explicar o que fizemos na Taça da Liga. Estamos com mais soluções, podemos regressar a esse 3x4x3 com as dinâmicas dento do jogo.Preocupava-me muito mais se não conseguíssemos criar oportunidades de golo. Contra a B SAD foi o jogo em que criamos mais oportunidades nítidas de golo. Quero ver a bola a entrar, quero dar esse conforto aos jogadores, é nisso que trabalhamos, mas preocupava-me mais se não tivéssemos volume ofensivo. A bola vai acabar por entrar.Temos de nos focar mais no que podemos controlar. Não me parece que vá existir grande diferença do Vizela de Álvaro Pacheco. Já teve dois jogos, com o Mafra e o FC Porto, trabalhamos em cima disso, está muito lá do que é o Vizela. É uma equipa muito intensa, muito viva no jogo. Os problemas do Vizela são deles, também temos os nossos. Temos de nos focar em nós, no que podemos fazer dentro do campo.O Vitória está posicionado como quase todas as equipas, é possível que haja entradas e saídas, mas hoje as coisas são diferentes do que eram há seis meses. Hoje, os jogadores do Vitória estão mais valorizados, já não é qualquer clube que consegue vir buscar um jogador do Vitória. Para entrar digo o mesmo, porque quem possa entrar terá de acrescentar algo ao grupo e neste mercado não é fácil encontrar atletas que possam ter rendimento imediato. Não estamos desesperados, estamos tranquilos. Estou muito satisfeito com os regressos do Maguinha, do Jorge Fernandes e do André Silva, com quem não pudemos contar grande parte da primeira fase da época. São verdadeiros reforços. No mercado não conseguimos encontrar três atletas tão bons como estes. Percebemos que o clube pode perder atletas, porque isso é normal, é sabido que o Vitória, como os outros clubes, precisa de vender. Mas, não nos podemos focar em demasia nisso, no mercado as coisas acontecem de forma natural.