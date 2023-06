Moreno: «A nossa margem não será a mesma que tivemos na época que acabou»

Depois de uma primeira época à frente do V. Guimarães na qual terminou o campeonato em 6º lugar e conseguiu a qualificação para as pré-eliminatórias da Liga Conferência, Moreno está à espera de uma temporada ainda mais exigente em 2023/24. Quem o garantiu foi o próprio, em entrevista ao Desportivo de Guimarães."O ser treinador do Vitória é sempre um desafio muito grande, mas a responsabilidade será a mesma. Sou o primeiro a perceber que a nossa margem na época que vai entrar não será a mesma que tivemos na época que acabou. Não preciso que me digam isso. A exigência é sempre grande. Por responsabilidade nossa, pelo patamar que atingimos, sinto que não teremos a mesma margem. Sinto que bancada foi muito boa para nós, um suporte muito grande, teve a paciência necessária, não vimos um ambiente como tivemos noutros anos. Não preciso que me condicionem com este tipo de informação, sou o primeiro a perceber que a próxima época será diferente. A responsabilidade e o profissionalismo serão os mesmos que tivemos esta temporada", começou por referir, acrescentando ainda que oa minhotos deixarão de ser vistos como uma equipa com jovens que vieram da Liga 3.Questionado sobre se a entrada na fase de grupos da Liga Conferência é o primeiro grande objetivo da temporada, o técnico foi perentório: "Terá de ser isso. Não gosto de iludir os adeptos, mas neste caso, numa primeira fase não há outro objectivo que não seja o de entrar na fase de grupos. Não podemos abordar a prova de outra forma que não seja essa. Mas, há equipas difíceis que podem surgir pelo caminho. O factor sorte, sobretudo nos sorteios, pode ser importante. Mas, não há mais nada que nos possa guiar que não seja o que querermos entrar na fase de grupos".O timoneiro dos vitorianos revelou ainda que o clube vai manter um "grupo mais estável" em comparação com a época anterior e considerou que Ibrahima Bamba, um dos maiores ativos dos minhotos, "tem condições para subir outro patamar". Em relação à renovação do seu contrato, que termina no final da época, Moreno assumiu que têm havido conversas, mas que não "minimamente preocupado" porque são coisas que se resolvem "no momento certo". O treinador concluiu mostrando o seu desagrado pelo facto de a sua postura no banco não poder sofrer alterações em relação a 2022/23, isto apesar de estar a frequentar o nível IV de treinador.