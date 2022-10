Moreno: «A responsabilidade dos últimos 20 minutos é toda minha»

O V. Guimarães venceu o Famalicão por 3-2, em jogo de encerramento da 11.ª jornada da Liga Bwin, conseguindo o terceiro triunfo consecutivo no campeonato.Em Guimarães, a equipa vimaranense adiantou-se no marcador com um golo do escocês Mikey Johnston, aos 21 minutos, e ampliou a vantagem na segunda parte com dois golos do angolano Nélson da Luz, aos 56 e 64 minutos, com o Famalicão a reduzir pelo espanhol Alex Millán, que também bisou aos 74 e 83."A responsabilidade dos últimos 20 minutos é toda minha, mas prefiro focar-me no que fizemos nos primeiros 70 minutos do jogo. Entramos muito bem na segunda parte, chegamos ao 3-0, depois a responsabilidade é minha, da equipa técnica, as coisas não funcionaram como queríamos. Também houve mérito do Famalicão, que tem muitos bons atletas. Teve o mérito de nunca ter desistido. Felizmente conseguimos os três pontos, chegamos aos 20 pontos, que era o que pretendíamos. Os últimos 20 minutos fazem-nos perceber o trabalho que ainda temos de fazer", disse Moreno.E prosseguiu o treinador dos vimaranenses: "Não facilitámos, não houve relaxamento, talvez mexer mal na equipa e competência do Famalicão. Felizmente, conseguimos manter o resultado, ficar com os três pontos. São as dores de crescimento em função da nossa média de idades. Que isto sirva de aprendizagem, aprender a ganhar é melhor."É melhor o 5.º do que estar em 7.º ou 8.º. Temos de desfrutar da vitória, mas amanhã vamos começar a preparar o jogo com o Sporting, melhor desta forma, em cima de uma vitória", concluiu.