Moreno aborda situação de Bamba: «Será titular com o Estoril porque está muito comprometido com o clube»

Moreno abordou esta sexta-feira a chegada de Manu Silva ao V. Guimarães no mercado de inverno e ainda a situação de Ibrahima Bamba, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril."Estou muito satisfeito com a forma como as coisas aconteceram. Não perdemos atletas com quem contamos muito e o grupo foi reforçado com o Manu [Silva]. Queríamos muito o Manu e o Manu queria muito vir para o Vitória. Não nos reforçamos com cinco ou seis atletas, como outros clubes, porque não quisemos. O Manu, pelo potencial que tem, encaixa no projeto do clube. Mercado encerrado, foco total no que é importante, o jogo com o Estoril.""É bom arrumar de vez esta questão, fechar de vez a situação, porque o que é importante são os próximos jogos. Fui falando ao longo das últimas semanas sobre o valor do Ibra. É um miúdo com talento incrível, mas fui o primeiro a dizer que ele ainda iria errar e falhar. Acontece porque ele tem 20 anos, quem é que não falha, quem não erra e tem ações desequilibradas com 20 anos? O Ibra percebeu que as teve. No Vitória, só irão jogar jogadores que queiram muito estar no clube, que estejam comprometidos. O Ibra será titular no jogo com o Estoril porque está muito comprometido com o clube, com a cidade e acima de tudo com um grupo de trabalho que o ajudou muito a ser quem é. É uma questão encerrada, está muito satisfeito por estar cá em Guimarães, por representar este clube. Ele sabe que é o que é porque tem um grupo que o ajudou muito. A partir daqui não há mais caso. Se continuar a ser o que foi até ao dia de hoje será sempre opção. O Ibra ou os Ibras deste grupo que não tiverem o comportamento exigido neste clube não serão opção. O Ibra hoje é muito grato pelo que o clube fez por ele, estou à vontade com isso porque trabalho com ele há dois anos. Está fechado o caso Ibra.""O Manu veio com um pequeno problema, não será opção, poderá ser no jogo com o Portimonense ou no seguinte. Identificamos o Manu, está lá tudo o que o projeto do clube necessita. Um jogador português, com margem de evolução, que faz a posição 6 e de central, que tem qualidade na saída e é forte na bola parada. Não nos vamos precipitar, vamos fazer a recuperação como deve ser, dentro de uma semana ou 15 dias vai dar o seu contributo."