Moreno: «Ao longo dos 90 minutos não houve uma equipa com grande superioridade»

Moreno apontou à justiça do empate sem golos e ntre Vilafranquense e V. Guimarães, em jogo do grupo F da Allianz Cup, e deixou alguns reparos ao relvado do Municipal de Rio Maior."Acho que é um resultado justo. Ao longo dos 90 minutos não houve uma equipa com grande superioridade. Não foi um bom jogo de futebol, o relvado não ajudou, mas não nos podemos agarrar só a isso. Não fizemos um bom jogo por mérito do adversário e pelas mexidas que existiram na equipa. É um empate que nos deixa vivos na prova, a depender só de nós. Não ganhámos o jogo, mas tivemos outro tipo de vitórias que também são importantes para o projeto", começou por frisar o treinador dos vimaranenses após o encontro."Os miúdos entraram porque reconhecemos que têm potencial e podem ser opções mais válidas para o futuro. Isso foi uma das coisas boas. A equipa não teve grande qualidade de jogo, mas eu valorizo a baliza a zeros, sem sofrer golos. Depois ter esta juventude toda dentro do campo... Queremos ganhar, não conseguimos, mas temos outro tipo de vitórias. Hoje era o dia para o Bruno Gaspar regressar e a resposta foi boa. O André Silva também, depois de uma paragem. Não quero qualquer tipo de pressão para o André e é a competir com esta adrenalina que ele vai voltar ao normal dele.""Quando no futebol dependemos só de nós é uma vantagem, no próximo jogo deveremos ter uma equipa diferente e a resposta espero que seja também diferente. Faço questão que os vitorianos percebam os jogadores que têm a representar o clube. Percebam porque elogio tanto os profissionais do V. Guimarães."