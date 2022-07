Moreno apela aos adeptos no tiro de partida da época: «Contamos com a paixão»

Ao fim de pouco mais de uma semana à frente da equipa, Moreno Teixeira tem esta noite a primeira prova de fogo como treinador do Vitória, procurando ganhar uma vantagem confortável na eliminatória da Conference League com os húngaros do Puskás Akadémia.

"Procurámos tranquilizar o grupo, fazer perceber que vamos ter um jogo difícil pela frente, com uma equipa muito organizada, competitiva, a disputar um campeonato que tem crescido muito", começou por alertar Moreno, apoiando-se nos recentes resultados da seleção húngara ante Inglaterra e Alemanha. "Esta equipa tem internacionais, logo por aí dá para perceber as dificuldades", avisou, mas vincando de pronto o seu otimismo e apelando novamente ao apoio dos adeptos: "Fizemos perceber aos atletas que somos o Vitória. Se formos nós, se deitarem cá para fora a qualidade que têm, acredito que vamos fazer um bom jogo e vamos ganhar. Contamos, para isso, com a paixão e apoio que vão chegar da bancada."

Moreno Teixeira acredita que a sua equipa tem "condições para passar por cima das dificuldades e ganhar", sentindo-se "mesmo muito confortável para o jogo pelos sinais que os jogadores deram nos sete dias de trabalho".

"Ligo muito pouco a favoritismos, percentagens e valores de mercado. É um jogo de futebol e é lá dentro do campo que temos de provar que somos melhores", registou ainda Moreno, confirmando que conta com André Almeida. "Está convocado e é para jogar", disse, sem reservas, falando de "um jogador como os outros em quem o treinador confia muito" e prometendo uma equipa preparada para "todos os momentos do jogo".



"Não cometi crime algum"



Moreno Teixeira comentou pela primeira vez o comunicado da ANTF, que criticou severamente a sua promoção a treinador principal do Vitória quando não tem as credenciaias exigidas para a 1ª Liga.



"Não me queria desfocar do que é mais importante e o mais importante é o jogo. Sou sócio da ANTF, com quotas em dia e ao ler aquilo pensei que tinha cometido um crime e não cometi crime algum. Senti desconforto. Pensei o que o João Aroso poderia pensar daquilo? Não cometi crime algum. O nosso foco tem de ser apenas o jogo", frisou, referindo-se ao seu novo adjunto.