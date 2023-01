Moreno avalia adversário: «É possível ganhar a um FC Porto muito forte»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira para promover a antevisão do encontro com o FC Porto, da 17.ª jornada da Liga. O jogo realiza-se este sábado, pelas 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques."Se abordarmos o jogo só com intenção de defender, não iremos tirar nada do jogo. Percebemos o nosso momento, sabemos que não é o melhor e já identificamos os erros. A equipa tem-se apresentado de forma competitiva, mas não temos tirado quase nada ao nível de pontos. Não nos devemos intimidar com o adversário que vamos ter pela frente. Este FC Porto é o FC Porto mais equilibrado da era Sérgio Conceição, que provoca grandes desconfortos aos adversários. Mas, nada nem ninguém me faz deixar de acreditar que é possível ganhar o jogo. Sei bem o que vale o FC Porto, sabemos o nosso momento, mas não há nada que me faça acreditar que não podemos vencer. Não podemos estar só à espera dos erros dos FC Porto, mas sim procurar provocar esses erros ao nosso adversário. Espero contar com o apoio dos nosso adeptos e que os nossos atletas possam desfrutar do jogo, muitos deles há um ano nem pensavam estar a disputar um jogo destes. É possível ganhar a um FC Porto muito forte"."Quando digo que talvez seja o melhor e mais completo FC Porto da era Sérgio Conceição é por causa das várias situações que podem apresentar. Tem um guarda-redes que começa logo a construir, laterais que dão profundidade, extremos com soluções distintas. Acredito que possa jogar o Toni Martinez pelo momento que atravessa, acredito que que possa regressar o Pepe. O FC Porto tem uma reação à perda incrível, que deve ser uma referência para todos. Tem capacidade de criar grande desconforto aos adversários. Mas, repito de forma convicta, acredito que podemos conseguir um bom resultado, que podemos dar uma boa resposta"."Nunca me lamentei com ausências. Claro que gostava de contar come ele, porque é o nosso melhor marcador, mas nunca me viram lamentar ausências, mas sim procurar soluções. Estamos sem o Anderson, sem o André, o Tiago Silva e o Zé Carlos, jogadores importantes"."É esse tipo de erros que procuramos corrigir, mas não conseguimos entrar na cabeça de 25 atletas e mudar todas as coisas. Fomos inferiores em Braga? Não. Fomos inferiores em Bacelos? Não. Esses erros que temos cometido, que nos penalizam, não se devem a falta de controlo emocional. Temos de procurar corrigir os erros, mas nunca vamos deixar de querer ser nós. Temos de ter coragem, não temos de ter medo de colocar jogadores em zonas de finalização, se assim for não vamos tirar nada do jogo. Em termos de qualidade de jogo, estamos, porventura, na melhor fase da época".