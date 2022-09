Moreno: «Benfica é a melhor equipa do campeonato neste momento»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques no início da tarde desta sexta-feira para a antevisão do encontro com o Benfica, da 8.ª jornada da Liga, que se realiza este sábado, pelas 20h30."Esperamos que a resposta seja boa. Vamos ter um adversário difícil, estamos todos identificados com o que o Benfica é, com o que tem feito. Percebemos a dinâmica positiva que o adversário apresenta, a qualidade individual e coletiva que tem. Nesta paragem não tivemos os jogadores todos que queríamos para trabalhar, porque alguns estiveram nas seleções, mas acreditamos que nos vamos apresentar de uma forma corajosa. Vamos ter coragem e disputar o jogo. Os nossos atletas crescem com a exigência que terão em campo, com o ambiente que estará no Estádio D. Afonso Henriques. Espero um bom jogo e conquistar pontos, que é isso que todas as equipas precisam"."Não entendo dessa forma. Queremos ganhar os três pontos, a estatística vale muito pouco para mim. Os atletas sabem que o Vitória não ganha um jogo ao Benfica há várias épocas, percebemos o porquê disso. Este tipo de equipas criam grande desgaste físico aos adversários, que em muitos momentos do jogo não têm bola. O que pedimos ao nossos jogadores é que no momento de recuperação tenham coragem e classe para fazer os atletas do Benfica correr atrás da bola. Acreditamos que se formos apenas para defender e condicionar o Benfica não vamos conseguir tirar nada do jogo. Queremos ter classe, ter bola, chutar à baliza, ter homens na zona de finalização. Tudo isso é essencial"."Os nossos atletas estão identificados com o clube que representam. Tivesse eu tanto a certeza de ter um resultado positivo como tenho do apoio que a equipa vai ter. Acho que os nossos atletas estão preparados para esses cenários, não é por falta de apoio que as coisas vão correr menos bem."É essencial perceber o que o Benfica vale como coletivo. Mesmo que esse coletivo possa não funcionar em alguns momentos, há a qualidade individual dos jogadores, que são diferenciados no nosso campeonato. Os nossos atletas terão de estar em alerta máximo até ao fim do jogo. Mesmo nos momentos de maior conforto temos de estar sempre desconfiados porque a qualidade dos nossos adversários pode fazer a diferença. Além disso, o que mais quero é ver coragem para ter bola, para fazer circular, para ter oportunidades. Não podemos estar só focados nas dificuldades que o Benfica nos pode criar. Temos de poder criar dificuldades ao Benfica com o nosso processo ofensivo. O nosso grupo é jovem, com atletas que há quatro meses estavam na Liga 2 e Liga 3, mas que têm dado uma resposta fantástica. Queremos que desfrutem deste ambiente, que os faz crescer. Estes jogadores estão hoje no Vitória, mas num futuro próximo podem subir para patamares ainda mais altos"."Não escondo que falei isso com os jogadores, podermos ser nós a ser a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica. Mas seríamos maus profissionais se olhássemos só para isso, a nossa motivação tem de estar ao máximo em todos os jogos. O Benfica está em primeiro lugar, tem 35 golos marcados, seis sofridos, é um facto que é melhor equipa, neste momento, do campeonato"."Não recupera ninguém. Estão mais próximos em relação ao último jogo, mas ainda não recupera ninguém"."O Anderson tem feito golos, um trabalho sem bola que ajuda. Na questão dos avançados não podemos olhar só para o golo. O Anderson tem feito um grande trabalho a ajudar a equipa, tem um importante trabalho nas bolas paradas defensivas, nas bolas que tira. Confio também no Safira, que chegou um pouco mais tarde. Sentimo-nos muito confiantes com os atletas disponíveis para disputar o jogo".