Moreno: «Com a expulsão do Estoril não conseguimos controlar o jogo»

Moreno mostrou-se satisfeito pela segunda vitória do V. Guimarães em dois jogos na Liga Bwin, mas lembrou que "há muito trabalho pela frente", após o triunfo sobre o Estoril "Nos últimos 15 minutos, por incrível que pareça, já depois do Estoril ficar com menos um homem, não controlámos o jogo. Foi aí que precisámos da ajuda da bancada e a ajuda veio. Os momentos finais [entre equipa e adeptos] traduzem o que tem sido o início de época. Traduzem confiança, união, identidade. Podemos não jogar bem, mas temos de ter uma identidade daquilo que é este clube. Os que foram lá para dentro têm de ter vontade de darem tudo", começou por dizer o treinador dos vimaranenses à Sport TV."Entrega terá de existir sempre, mas se pensarmos que só com entrega conseguimos ganhar jogos, estamos enganados. Temos de ter qualidade. E houve. Fizemos uma primeira parte com qualidade, mas não aconteceu o segundo golo. Na segunda parte, entrámos bem e criámos dois lances para marcar. Com a expulsão do Estoril, não conseguimos controlar o jogo. Isso é uma prova de que há muito trabalho pela frente. Ninguém se pode acomodar", acrescentou.E prosseguiu: "Precisamos de melhorar no controle da bola. O Estoril teve mérito, porque arriscou, não tinha nada a perder e colocou homens na frente, mas não faltou concentração aos nossos atletas, ainda para mais com este início de época [com seis jogos em três semanas]."André Silva voltou a dar o triunfo ao conjunto minhoto e mereceu os elogios do treinador. "O André [Silva] tem estado realmente muito bem. O trabalho do André a condicionar a primeira fase de pressão e em apoio tem sido fantástico. O Anderson, quando entra [para o eixo do ataque], também dá muitas coisas à equipa. Temos de fazer perceber ao grupo que há momentos em que tem de decidir melhor. Há aqui um período de adaptação e temos de passar tranquilidade aos atletas para terem mais calma e classe no último terço", concluiu.