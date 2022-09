Moreno confiante para o jogo com o Arouca: «O grupo tem tido um comportamento fantástico»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques no final da manhã deste sábado para a antevisão do encontro com o Arouca, da 7.ª jornada da Liga Bwin, que se realiza este domingo, pelas 15h30."As expectativas são boas, a semana de trabalho correu bem. O grupo tem tido um comportamento fantástico. O primeiro passo para percebermos que vamos ter dificuldades é que do outro lado está uma equipa técnica competente, que tem atletas que cabiam perfeitamente no nosso grupo de trabalho. Entramos no campeonato com duas vitórias consecutivas, queremos repetir isso. Queremos consolidar a vitória que tivemos na semana passada, melhorar a nossa qualidade de jogo. Esperamos que a vitória conseguida frene ao Santa Clara nos possa dar mais tranquilidade"."É verdade, falamos sobre isso, mas não nos focamos só nisso. A Gala, o Centenário, a paragem que se segue, tudo isto é importante para podermos fazer um bom jogo e ganhar. Queremos consolidar a vitória da última jornada, subir alguns lugares na classificação. É importante focar-nos no que podemos controlar, o nosso jogo. Sinto que a equipa está preparada"."Vou cumprimentá-lo, desejar sorte para o campeonato, com exceção para o jogo. Conheço o mister Armando, a competência dele. Houve uma reformulação no Arouca, mas tem a vantagem de ter um núcleo duro, com o Arsénio, o Simão, o Basso e o Quaresma, que lhes dá algum suporte. Desejamos felicidades ao mister Armando, mas a partir do jogo de amanhã"."Não conseguimos controlar o que o Arouca vai apresentar, pensamos em nós. Queremos ganhar o jogo, mas sempre de uma forma muito equilibrada. Podemos desequilibrar-nos e depois fica mais difícil se ficarmos em desvantagem. Queremos ser uma equipa que quer ter bola, ter mais remates, mais jogadores na zona de finalização. Foi isso que foi pedido à nossa equipa. Do outro lado há atletas muito interessantes, que querem o mesmo que nós, temos de perceber isso"."Está convocado. Ainda não decidimos se será opção ou não. Está recuperado, vamos decidir se será opção para começar o jogo ou se fica no banco. Não recupera mais qualquer jogador"."É fruto de um trabalho meritório de muitas pessoas no clube. O André Amaro teve muitos treinadores. Deve-se fazer perceber ao André Amaro e aos outros atletas, como o Zé Carlos e o Celton, que há competência no trabalho feito na formação. Não nos vamos desviar deste caminho. Acreditamos no seu valor, mas é só uma chamada, não se podem iludir. O André Amaro tem tido comportamentos fantásticos, mas estes jovens não se podem iludir por esta chamada à Seleção ou pela sequência de jogos porque o futebol é o presente, a avaliação está pendente do que se faz hoje"."Um trabalho da equipa técnica passa por tirar o melhor dos jogadores. Há a tendência de ver os miúdos a fazer um ou dois bons jogos e já fazer deles uns craques. Fruto da idade, esses atletas vão cometer muitos erros. Aí, temos de ser equilibrados e não colocar em causa se estão preparados. Não se pode pensar que está tudo feito. O Ibra tem muita coisa para melhorar, como acontece com os outros jogadores. É um trabalho nosso, da estrutura, do clube. Não devemos colocar os jogadores num pico muito elevado, porque depois pode haver uma queda maior. Temos de fazer perceber ao Ibra que pode subir mais patamares, mas que ainda tem de melhorar muita coisa".