Moreno: «Dar resposta positiva com um triunfo frente ao Estoril»

O Vitória de Guimarães perdeu o alento da Europa com a saída prematura da Conference League em função da eliminatória perdida frente ao Hajduk Split, mas os triunfos consecutivos averbados em Chaves, na abertura do campeonato, bem como o sucesso em casa frente ao conjunto croata alimentam a esperança do técnico Moreno em aproveitar a receção ao Estoril para dar sequência à estabilidade pretendida."Queremos continuar a dar uma resposta positiva às expectativas com mais um triunfo. Conseguimos três vitórias e um empate em cinco jogos oficiais, o que me parece bem para esta fase, além de que sinto uma melhoria a cada jogo que passa e isso também dá algum conforto para o Estoril, sabendo que será um desafio complicado em função da qualidade interessante do nosso adversário", resumiu Moreno, convicto de que "a partida frente ao Estoril será agradável de se ver pela postura positiva dos dois emblemas": "O Estoril tem coisas muito parecidas connosco, desde logo pela mudança técnica na pré-época e por ter um plantel recheado de elementos que começam agora a aparecer no futebol português, pelo que espero um adversário com qualidade e que nos colocará problemas diferentes do Hajduk".Horizonte de otimismo que Moreno também garante ser suportado com o desempenho do Vitória frente ao conjunto croata."O trabalho da equipa técnica no dia a seguir foi o de passar a mensagem de que tudo o que eles fizeram foi muito bom. Perdemos a eliminatória e falhámos o objetivo, mas nada do que realizámos poderá limitar o nosso futuro, até porque esse trabalho foi a base que esperamos servir para ter sucesso em muitos jogos do campeonato", comentou o técnico vitoriano, preparado para tudo pode acontecer até ao fecho das inscrições: "Eu e todos os treinadores deste país temos a noção de que o mercado só termina no final de agosto e de que até lá pode haver entradas e saídas, mas há uma comunicação presente na hierarquia e nada do que possa acontecer vai-nos abanar, até porque o importante é motivar quem cá está".A nível de opções e apesar da provável saída de Mumin, Moreno confirmou que o central está convocado para a receção ao Estoril e revelou que "André André ainda não adquiriu a disponibilidade física necessária". "O André esteve um mês e meio parado e não é com 15 dias de trabalho que vai recuperar o nível que precisa de estar".