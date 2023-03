Moreno deixa alerta: «O Paços de Ferreira está muito diferente e para melhor»

Moreno fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, marcado para as 18 horas de amanhã. Em conferência de imprensa, o técnico dos vimaranenses apontou ao regresso às vitórias num dia que diz ser "à Vitória"."O Paços de Ferreira está muito diferente e para melhor. Depois deste regresso do César [Peixoto] nota-se um Paços que é mais equipa, tem muito a ver com o mercado de inverno, como se reforçaram. Percebemos que vamos ter um jogo difícil, do lado de lá o César tem a mesma sensação que nós, que vai ter um jogo difícil. A paragem estava marcada, deu para ganhar tempo na recuperação de alguns atletas. Queremos regressar às vitórias depois de dois resultados que não queríamos. Pelo momento do Paços de Ferreira, que vem de duas jornadas consecutivas a pontuar, percebemos que vamos ter dificuldade. Estamos prontos e motivados, os últimos resultados não nos vão criar algum tipo de desconfiança. Acredito que vamos ter uma boa casa. É um dia importante, que começa pelas 15 horas com o jogo da equipa B, um horário que permite que os adeptos vão a esse jogo e depois voltem ao D. Afonso Henriques. Amanhã é um dia importante, os adeptos vão poder estar ao lado das duas equipas, teremos um dia à Vitória.""Há um jogo que pode servir de referência, o que tivemos há três semanas com o Arouca. O Paços de Ferreira pode apresentar-se de forma diferente, mas o jogo com o Arouca tem de servir de referência para nós. Temos de melhorar a eficácia, temos de finalizar melhor. Algum desconforto que possa acontecer, temos de dar uma resposta, que foi o que não fizemos contra o Arouca. O Paços está com algumas dinâmicas diferentes, por vezes defende com uma linha de cinco mas na altura de ter bola consegue ter muitos homens na zona de finalização. Entraram jogadores com muita qualidade, alguns jovens, outros jogadores com muita experiência. Temos de ser nós, perceber que somos o Vitória e que temos um objectivo para o jogo.""Há sempre coisas a melhorar. Mesmo na última semana de treinos de uma época há coisas a melhorar. Não quero ser mal interpretado, mas há alturas da épocas em que o melhor treino é não treinar, há um cansaço físico e mental. Fomos a primeira equipa a começar a época, com muitas viagens e muita sobrecarga. Estamos no último terço da época e há algum cansaço mental, por isso a paragem foi boa, para libertar um pouco. Tivemos muitos atletas nas seleções, por isso trabalhar a parte tática não faria muito sentido. Esta semana de preparação já foi diferente, mais focados na estratégia para o jogo. Senti o grupo focado, unido, isso dá-me conforto para este jogo com o Paços de Ferreira.""A paragem foi boa para ganharmos tempo de recuperação, mas ainda estarão de fora o Bruno e o Ibra. O Jorge Fernandes e o Zé Carlos estão mais perto de regressar.""Está pronto, se vai ser opção ou não vamos ver. Temos a possibilidade de apresentar uma linha de três ou a oportunidade de optar pela linha de quatro. Os atletas sentem-se preparados para as dinâmicas do nosso jogo. O Manu vai ajudar-nos muito no futuro. Além de uma paragem longa, porque o último jogo no Feirense foi em Novembro, é um atleta que vem com dinâmicas de 2.ª Liga. Mas, se for lá para dentro, o treinador terá total confiança nele.""Reconheço esse talento, mas não existirá qualquer marcação individual. O Paços de Ferreira vale pelo seu todo. Têm um miúdo novo, o jovem escocês [Holsgrove], que dá muita qualidade, além do Luiz Carlos, o Maracas, o Antunes, o Paulo Bernardo e o Marafona. É uma equipa que vale pelo seu todo."