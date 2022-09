Moreno e a expulsão em Braga: «O senhor Nuno Almeida foi sério, escreveu o que eu disse»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques no final da manhã deste quinta-feira para a antevisão do encontro com o Santa Clara, da 6.ª jornada da Liga, que se realiza esta sexta-feira, pelas 20h15."A partir do momento em que assumi a equipa principal essa pressão existe sempre. Não escondemos que estamos a preparar um jogo em cima de três derrotas. O que digo é que a ansiedade que possamos passar para o grupo não será nada favorável. Percebemos que estamos com três derrotas, mas vamos ter uma oportunidade para inverter este ciclo. A pressão temo-la desde o momento em que assumimos este clube"."Queremos ganhar o jogo. Percebemos que vamos ter momentos em que teremos de assumir o jogo, noutros momentos o Santa Clara terá bola e seremos obrigados a ter o bloco baixo. O Santa Clara vem da primeira vitória no campeonato, depois de uma reestruturação do plantel. Conseguiram ganhar, isso tirou-lhes algum peso e agora podem abordar o jogo de forma diferente. Focamo-nos na oportunidade que temos para ganhar. Há equipas que conseguem ganhar sem jogar bem, mas acreditamos que jogando bem estamos mais perto da vitória"."Ninguém pode recuperar, o Mikel, o Jorge Fernandes e o Maguinha não podem recuperar. Vamos apresentar um onze muito competitivo, não nos iremos agarra às baixas. Sei de importância do jogo, que queremos ganhar com os atletas que vão estar em campo"."Houve uma mini preparação em relação a isso. Não vou estar no banco por um comportamento desajustado em Braga, tenho humildade para o reconhecer. A responsabilidade do cargo que ocupo neste momento obriga-me a ter mais ponderação, uma ponderação mais gestual do que verbal. O senhor Nuno Almeida foi sério, escreveu o que eu disse. Percebo, não me causa nada assumir, que enquanto líder desta equipa terei de me ajustar. Mas, isto fui eu, fui assim na equipa B, como atleta e profissional no Nacional da Madeira. Serei assim quando sair, mas terei e me ajustar porque é um comportamento que não é válido para um treinador do Vitória, Mas, enquanto cá estiver serei sempre um treinador com uma forma de estar apaixonada. Terá de existir o equilíbrio entre a paixão e a razão"."Os atletas estão identificados, não estarei lá eu mas confio na equipa técnica que me acompanha, o trabalho está feito. Se calhar não farei falta junto ao campo. Os atletas têm de ir com a cabeça limpa para dentro do campo"."Será mais difícil, preferia estar no banco. Que sirva de aprendizagem para mim. Prometer-vos que nunca mais irei ter uma reação daquelas não posso prometer, porque conheço-me. Mas, sei que tenho de me adaptar"."Poderá ser. Amanhã vão perceber a equipa que vamos apresentar. Quando estamos numa zona de campo mais adiantada construímos com uma linha de três, com um 3x4x3. O importante é que os atletas estejam identificados com o que trabalhamos e com o que o jogo quer"."É uma equipa forte fisicamente, com atletas altos. Sofreu uma reformulação grande, ficaram poucos atletas dos últimos anos. Fizemos uma observação, percebemos que constrói muitas vezes a três. É uma equipa bem orientada pelo Mário Silva, com jogadores muito interessantes, mas nós queremos ganhar".