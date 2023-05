Moreno e a receção ao Gil Vicente: «Despedida perfeita é com uma vitória»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, abordou este sábado, ao final da manhã, p encontro com o Gil Vicente, da 33ª jornada do campeonato, que se realiza este domingo, pelas 15h30."A despedida perfeita é com uma vitória, foi para isso que trabalhamos o jogo. Queremos oferecer aos nossos adeptos essa vitória. Vamos defrontar uma equipa que já fez o seu campeonato, que vale mais do que a posição que ocupa na tabela. Nunca é demais relembrar a classificação do Gil Vicente na época passada, está lá qualidade, com jogadores como Fran Navarro, Fujimoto, Vitor Carvalho, que transitaram da época passada. Vamos ter dificuldades no jogo, mas no que nos compete fazer sinto a equipa motivada, a querer ir para jogo. Vai estar um bom ambiente, pelo horário, pelo momento. Vamos ter que fazer com que isso não nos condicione na nossa ação. Preparamos este jogo a falar do que se passou frente ao Arouca, num cenário parecido. Perdemos esse jogo, mas tivemos qualidade, assinava por baixo ter esse rendimento, mas com outro resultado porque queremos acabar em casa com uma vitória e passar a somar 53 pontos.""Há uma diferença muito grande entre ficar em 5º ou 6º, por tudo, pelo prestígio de ficar no 5º lugar, porque é melhor ficar em 5º do que em 6º. Não é uma questão de ganhar mais uma semana para a próxima época. O planeamento está feio, ficando em 5º ou 6º lugar o dia de regresso é o mesmo. Depois de uma época tão desgastante, em que fomos os primeiros a começar, os atletas precisam de descansar. O dia de regresso está marcado. Queremos muito ficar no 5º lugar, por várias razões. Dependemos de nós e temos de nos focar no que podemos fazer, não sabemos o cenário que estará na hora do jogo em função do jogo desta tarde.""Não é o dia para fazer balanços. O foco é só no jogo de amanhã, no final da época iremos perceber o que fizemos bem, e fizemos muitas coisas bem, e perceber o que erramos, porque também erramos. O foco é o jogo com o Gil Vicente e procurar passar a somar os 53 pontos. Ainda está muita coisa em jogo.""É mais um desafio nosso procurar ter quatro vitórias consecutivas, o que não é fácil acontecer neste campeonato. Reparem as dificuldades que os grandes estão a ter para ganhar. Não é fácil ganhar quatro jogos consecutivos. Vamos fazer de tudo ao nosso alcance para o conseguir, percebendo que do outro lado está uma equipa muito boa, que não tem a necessidade do resultado, o que os pode ajudar.""Dá conforto, mas, ao mesmo tempo, dores de cabeça na hora de decidir. Mas, prefiro ter estas dores de cabeça. Os últimos resultados estão um pouco relacionados com isso, a qualidade de treino aumentou ao termos mais opções. Qualquer clube que possa perder cinco ou seis atletas ao longo da época tem condicionado o seu resultado final. Temos o grupo muito estável, cabe-me tentar escolher os melhores, com boas dores de cabeça.""Desafio os adeptos do Vitória a que isso seja possível. Os adeptos gostam de ser provocados, no bom sentido, e correspondem sempre. Acredito que estará cá um grande ambiente, esperamos todos que seja um dia à Vitória, para isso temos de fazer o nosso trabalho. Isso não nos pode desfocar do que é realmente importante, a nossa ação.""Não, não sinto qualquer perseguição. Não vão ver um homem com esse tipo de conversa ou lamentação. Só gostava que houvesse mais bom senso e compreensão em todas as áreas profissionais, não apenas no futebol. O meu foco, hoje, é só o jogo e de amanhã, não quero estar a abordar outros assuntos."