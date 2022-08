Moreno e a reintegração de André André: «Não tenho dúvidas que nos vai ajudar»

André André foi reintegrado nos trabalhos do plantel do V. Guimarães, numa situação analisada pelo treinador Moreno na antevisão do jogo com o Chaves."O André André representa muito para nós, para o clube, pelo passado, presente e pelo que nos pode dar no futuro. Quando entramos, havia uma decisão tomada. Tivemos uma conversa com o presidente, dei a minha opinião sobre o assunto. Depois, conversei com o André André e o que recebi foi uma motivação grande e um querer ser reintegrado. A partir daí só fazia sentido ser integrado no grupo. Neste momento faz parte do grupo. É uma opção muito válida. Que fique bem fisicamente rápido para poder ser uma opção válida. Não tenho dúvidas que nos vai ajudar", referiu o técnico.O médio, que tem contrato até 2024, esteve cedido ao Al-Ittihad Jeddah na segunda metade da época passada.