Moreno e as declarações no final do jogo com Sporting: «Ter só talento não chega, é preciso mais»

Moreno Teixeira, treinador do V. Guimarães, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira para abordar o encontro com o Marítimo, da 30.ª jornada do campeonato, que se realiza este sábado, pelas 15h30. O técnico explicou por que razão chamou de "meninos mimados" a alguns dos seus jogadores, após a derrota com o Sporting."As declarações que tive no final do jogo surgiram porque entendi que as devia ter feito naquele momento. Enquanto cá estiver quero ser eu, fui eu naquele momento. Se o fiz por fazer? Não! Não o fiz para me desresponsabilizar. Os profissionais do V. Guimarães são do melhor que há neste campeonato, se não tivesse estes profissionais podíamos estar a passar por desconfortos piores. Contudo, só ter talento não chega a este nível, é preciso ter outro tipo de coisas. Senti que naqueles 45 minutos não existiu isso, foi só isso que falei. A resposta que tive dos atletas deixa-me muito confortável para o que temos de fazer na Madeira.""Vai ser um jogo difícil. O Marítimo tem melhor equipa que a posição que ocupa. Tem sido muito forte em casa, como aconteceu no jogo com o Paços de Ferreira e o Boavista, tem atletas muito interessantes, um treinador muito competente. Mas sinto que o nosso grupo vai dar uma boa resposta, isso deixa-me confortável.""Terá de ser um V. Guimarães muito melhor do que aquele que tivemos na segunda parte, mais agressivo, com mais qualidade e mais posse de bola, a ganhar mais duelos. Acredito que vamos ser muito melhores. Acredito que vamos ser o tipo de equipa que já fomos no passado.""Os jogos podem levar-nos para situações que não sabemos como vão ser. As duas equipas precisam de ganhar. O nosso foco é quebrar este ciclo em que estamos. O que sabemos e queremos é que jogando bem estaremos sempre mais perto de ganhar. Queremos ser uma equipa confiante, confortável, que não tenha medo de errar, que tenha coragem. O Marítimo tem jogadores muito verticais na frente, muito interessantes, mas estamos preparados para isso.""O Bruno Varela e Jorge Fernandes estão na convocatória para este jogo.""A mensagem não foi para ninguém em particular, foi para o grupo. Esta semana tivemos 24 atletas disponíveis, é normal que alguns fiquem de fora, por opção técnica. O que fui falando ao longo destes meses não foi para ficar bem comigo, eles são realmente bons profissionais. Naturalmente terei de fazer opções, as que são melhores. Não há castigos nenhuns, sempre disse que não deixo ninguém para trás. Ter só talento não chega, é preciso mais, é um pouco isto que quis dizer.""Isso depende da Administração. A Administração tem-me dado todo o apoio, todo o conforto, num percurso que sabia que ia ser difícil. Tenho quase a certeza que vou estar cá até ao final da época. Depois, faz sentido termos uma conversa e vermos o que é o melhor para o V. Guimarães. Resolve alguma coisa mudar a equipa técnica nesta altura? Acho que não. No final da época iremos conversar e perceber o que é o melhor para o V. Guimarães."