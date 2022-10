Moreno e o entusiasmo dos adeptos: «Melhor isso do que um ambiente de desconfiança»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este domingo para promover a antevisão da partida com o Famalicão, da 11.ª jornada da Liga, que se realiza esta segunda-feira, pelas 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques."O Famalicão teve uma mudança na equipa técnica e teve três vitórias em quatro jogos, há realmente melhoras. Desde que regressou à Liga, o Famalicão tem sempre atletas que sobem de patamares depois de acabar a época porque são bons tecnicamente. Este ano voltará a acontecer. O Famalicão tem atletas muito interessantes, tem qualidade de jogo, notaram-se melhorias desde que o João entrou. Esperamos, por isso, um jogo difícil. O nosso adversário tem qualidade individual e coletiva e vai criar-nos problemas. Não nos podemos iludir com a série de resultados que temos tido, devemos encarar o jogo com a mesma humildade.""O foco vai existir sempre no nosso grupo. À 11.ª jornada, a classificação não é importante. À 11.ª jornada podemos fazer 20 pontos, é nisso que nos focamos.""Melhor isso do que um ambiente de alguma desconfiança. Temos dado algum contributo para o momento atual do clube. Há uma união grande, isso é nítido no nosso grupo de trabalho, e isso passa cá para fora. O clube tem paz neste momento, é importante que haja essa paz para as pessoas poderem trabalhar. Mas, também sou muito desconfiado destes momentos, o que já fizemos pertence ao passado. Só seremos avaliados pelo que fizermos no jogo de amanhã. Focamo-nos em chegar aos 20 pontos. Desconfio muito de elogios fáceis, tenho de me focar no que podemos controlar, o nosso trabalho, pelo que não haverá relaxamento do no nosso grupo.""Não tenho dúvidas. É um trabalho nosso identificar aos atletas o clube que representam. Sei bem o que é o coração do clube, sei bem que a alma deste clube está na bancada. Os assobios existem sempre, fazem parte, mas por vezes esses assobios que chegam da bancada criam desconforto para quem está dentro do campo. Estive lá e sei que é assim. O que eu peço é que aqueles que nos ajudam, os sócios do Vitória, é que nos continuem a apoiar. Conquistamos quatro pontos, com Benfica e Paços de Ferreira, muito pela força que chegou da bancada. Para muitos deles, tudo isto é novidade. É o primeiro impacto na Liga, o primeiro impacto nestes ambientes, e isso pode castrá-los. Queremos que pensem que são sempre tão bons como os adversários, mas que não pensem que são melhores, não queremos que se iludam. É importante que não haja relaxamento é esse o foco que temos nesta fase.""Estamos muito satisfeitos. Ainda não vai para a convocatória porque esteve muito tempo parado. O regresso dos jogadores faz com que sejamos mais fortes. É difícil para o treinador, que vai ter mais dores de cabeça para escolher, mas gosto de ter estas dores de cabeça. Estou muito satisfeito com o regresso do André Silva. Não nos podemos esquecer que esteve dois meses parado, mas será uma grande ajuda.""Cometemos erros no jogo com o Boavista. Há melhorias de jogo para jogo na nossa qualidade de jogo, sinto isso. Espero que possamos melhorar mais. Mas, por muito que possamos melhorar, haverá sempre erros. Temos de melhorar na bola parada, evitar faltas desnecessárias, como quando os adversários estão de costas para a baliza. É com treino que melhoramos. O Vitória tem alma, mas também tem qualidade de jogo, se fosse só um grupo com alma não tinha 17 pontos. Também há aqui qualidade. Ainda não estamos satisfeitos, porque a equipa tem condições para ser melhor no futuro."