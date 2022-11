Moreno e o jogo com B SAD: «Qualquer resultado que não seja a vitória tira-nos da competição»

Moreno Teixeira, treinador do V. Guimarães, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo de amanhã (20h45) com o B SAD, referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup."Sem dúvida. Só há um resultado que nos satisfaz, que é a vitória. Qualquer resultado que não seja a vitória tira-nos da competição. Passamos esta mensagem aos nossos atletas. Qualquer equipa da Liga 2 cria dificuldades às da 1.ª Liga. Do outro lado está uma equipa com qualidade, mas preparamos o jogo só com um objectivo, ganhar, porque só isso nos permite chegar ao terceiro jogo com o objectivo intacto.""Preparamos o jogo exatamente da mesma forma que todos os jogos do passado, não falamos de diferenças nas competições. A situação do nosso grupo em função do resultado da 1.ª jornada, quando tínhamos atletas lesionados e nas seleções, obriga-nos a pensar só a vitória. Nunca diferenciamos se é um jogo com mais relevância ou não, é um jogo, uma competição. O rigor e a disciplina terão de ser os mesmos de outras competições, com um acréscimo, porque desta vez temos a obrigação de ganhar. Será um desfio para nós para perceber a que nível estamos com essa cobrança interna, com essa obrigação de ganhar, nos outros jogos tínhamos a obrigação de ser sempre profissionais.""Conhecemos muito bem o B SAD, fizemos uma observação igual a todos os restantes jogos. É uma equipa que teve um acréscimo de qualidade desde o que o Nandinho entrou em funções, tem jogadores interessantes, não nos iludimos com a sua classificação. Percebemos que nos vai criar dificuldades, como tem acontecido nos jogos com equipas da Liga 2. Ainda ontem vimos a Oliveirense a empatar com o Santa Clara e antes aquilo que o Mafra fez na casa do FC Porto.""O Amaro regressou da Seleção impedido de competir, o Zé Carlos e o Celton estão aptos. Estamos melhores do que estávamos na preparação do jogo com o Vilafranquense, mas a confiança nos jogadores que foram para esse jogo era total. Acreditávamos que nesse jogo podíamos ter dado outra resposta. Não nos vamos agarrar aos que temos de fora, temos de nos focar no que estão bem para podermos ganhar."