Moreno e o jogo com o Boavista: «Como grupo há coisas a ganhar»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este domingo para promover a antevisão do encontro com o Boavista, da 3.ª jornada da Fase 1 da Allianz Cup. O encontro realiza-se esta segunda-feira, pelas 20h30, no Estádio D. Afonso do Bessa.Depois dos empates com Vilafranquense e B SAD, o V. Guimarães já não tem possibilidades de chegar aos quartos-de-final, pelo que se trata de um jogo para ‘cumprir calendário’.É um jogo estranho. Por responsabilidade nossa vamos ter de competir com este cenário. Fomos nós que causamos este cenário, mas há outro tipo de ganhos e é nisso que nos focamos. Queríamos abordar o jogo com a possibilidade de passar à fase seguinte, a partir deste momento temos de perceber o que podemos ganhar. Só o representar o clube traz-nos responsabilidade. Como grupo há coisas a ganhar. Há dinâmicas que podemos consolidar, testar atletas em posições por onde não têm passado tanto. Estamos a representar um grande clube, há um momento competitivo que tem de ser levado com toda a seriedade.Algumas. É um jogo bom para isso, para colocar jogadores que tiveram um longo período de paragem. Mas, não nos queremos precipitar, vão entrar os que podem competir. Não queremos que os atletas possam correr o risco de agravar lesões. É provável que exista algum tipo de mudanças.Desse ponto de vista, sim. Tivemos alguns atletas que foram importantes no inicio da época e que podem voltar.Vínhamos de uma série boa no campeonato, vamos ver quando voltarmos se a paragem foi benéfica ou não. Para a recuperação dos atletas foi boa, para o que vínhamos a fazer vamos ver. Que foi estranha esta paragem, isso foi, mas foi para todos os clubes.Não é uma das piores deslocações neste contexto, mas sim estranha, porque não temos o objetivo principal. Podia agarrar-me às condicionantes que tivemos no jogo com o Vilafranquense, ao bom jogo com a B SAD, em que falhamos na finalização, mas isso podia dar a entender que me estava a desculpar. Tínhamos a responsabilidade de ganhar esses dois jogos, a responsabilidade era nossa. Representamos o Vitória, seja num treino ou ação social isso traz sempre responsabilidade, num jogo ainda mais. Temos de ser muito sérios.Não vou esconder nada. O Maguinha e o Jorge Fernandes vão jogar. O André André não vai para jogo porque está a treinar ainda de forma condicionada. Não podemos correr riscos de perder jogadores para uma fase importante que vamos ter em Janeiro. O Rúben Lameiras apareceu com febre hoje e não vai a jogo. Há um surto gripal a aparecer e vamos perceber como alguns atletas vão estar para esse jogo.Este mediatismo à volta da Seleção, do Cristiano Ronaldo… hoje é tão fácil comentar. Queria ser reservado. Como todos os portugueses, esperava um pouco mais pela qualidade deste grupo. Os maiores frustrados neste momento são o selecionador e os atletas, deixaram tudo em campo. Por todo o respeito pela Seleção de Marrocos, uma coisa é ser eliminado por Marrocos, outra é por uma França ou Inglaterra. Podíamos ter feito mais em função da qualidade desta geração, mas acredito que todos se entregaram ao máximo. O detalhe decide um jogo, é difícil perceber isto. Os profissionais deste país entregaram-se ao máximo.