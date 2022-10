Moreno e o jogo com o Boavista: «Não vamos entrar em campo com excesso de confiança»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques para promover a antevisão do jogo com o Boavista, da 10.ª jornada da Liga. O encontro está marcado para este domingo, em Guimarães, com início agendado para as 20h30."Concordo. Os resultados falam por si. Estamos há cinco jogos consecutivos sem perder, mas isso dá-nos muito pouco para o jogo de amanhã. Conhecemos o passado recente do Boavista, com três jogos sem ganhar, uma eliminação da Taça frente a um adversário de um escalão inferior, mas antes disso teve três vitórias consecutivas. Agarramo-nos muito à semana de trabalho, que foi muito boa. Sabemos da exigência do jogo, a qualidade do Boavista. Acredito que podemos ter um bom jogo entre dois clubes históricos do nosso campeonato. Está um cenário para se seja um bom jogo e para que posssamos somar mais três pontos.""A verdade é que a nível de estrutura somos muito parecidas. A probabilidade de as duas equipas se encaixarem em campo é grande. Vamos procurar espaços que não sejam muito naturais. A nível individual, não noto muitas diferenças. O que preparámos foi para tentar encontrar espaços onde não é normal que possam surgir, porque as duas equipas jogam em 3x4x3 mas a defender usam muitas vezes uma linha de cinco. Vamos provocar os nossos atletas para procurar esses espaços.""Não iremos entrar em campo com excesso de confiança. É um facto que uma vitória permite-nos ultrapassar um adversário direto, mas a classificação não é tão importante à 10.ª jornada, É mais importante consolidar o que temos feito. Temos de nos agarrar ao que temos feito, não é por acaso que estamos há cinco jogos sem perder. Com o equilíbrio que há beste campeonato, não há nada de garantido neste jogo. Acreditamos na forma como os nossos atletas treinam, o que me dá conforto para o jogo é a forma como os jogadores treinam todos os dias. É importante ganhar, mas a posição na classificação não é fundamental neste momento.""Não sei o que mudou porque não estava cá nos anos anteriores. Sei o que ele nos podia dar e por isso a luta, não luta mas sim a conversa com o presidente para ele ser integrado. Sabemos o passado que ele tem no clube, o número de jogos que tem, algo que é muito importante. Nunca podemos diferenciar o tratamento que damos aos jogadores. Depois, é uma questão de rendimento. Quando percebemos que tinha condições para nos dar aquilo que sabemos que ele nos pode dar, ele teve a oportunidade e tem dado a resposta. Partilhei balneário com ele, conheço-o muito bem, por isso fiz muita questão que fosse integrado. O André André sobressai-se, como outros, porque temos um grupo muito forte.""Aconteceu tudo muito rápido. Agora já penso jogo a jogo, mas há umas semanas pensava dia a dia porque as coisas aconteceram muito rápido. Quase não dá tempo para desfrutar da posição. Não é tempo de fazer numa avaliação, mas sim de focar-nos no nosso trabalho. A avaliação tem de ser feita de uma forma ponderada e ainda com mais jogos disputados.""Quando elogio o grupo não é para dar moral, mas porque o grupo é mesmo fantástico. Não é preciso esses alertas. Lembro-me de ser miúdo e de perceber a importância deste jogo no contexto do campeonato."