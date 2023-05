Moreno e o jogo com o FC Porto: «Ainda há muita coisa a ganhar»

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira, ao final da tarde, para abordar o encontro com o FC Porto, da 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Na luta para segurar o 5.º lugar na tabela classificativa, o Vitória defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, pelas 18 horas.

O que espera do jogo em que o Vitória procura segurar o 5.º lugar?

"Ainda há muita coisa a ganhar neste jogo. Espero muitas dificuldades, ainda há muita coisa em jogo, ainda para mais porque é difícil jogar no Dragão. Dependemos de nós para manter o 5.º lugar, mas a tarefa não é fácil. No final dos 90 minutos queremos perceber o que dá o resultado final. Do outro lado está uma equipa ainda a lutar pelo título. As entradas do FC Porto são sempre muito fortes, amanhã será ainda mais na tentativa de condicionar o que estará a acontecer no Estádio da Luz. Por estranho que pareça até um empate, que é um grande resultado no Dragão, pode não nos servir em função do que o Arouca conseguir fazer no seu jogo. Por isso, temos de nos focar nas nossas tarefas para acabar bem o campeonato. Independentemente do que possa acontecer, e acredito que vamos dar uma resposta, nada apaga a fantástica época que estes profissionais tiveram esta época. Queremos muito conquistar os três pontos."

Como foi preparada a semana, algo diferente em função destes cenários?

"Foi preparada com o mesmo rigor, mas nada diferente das outras semanas. O plano estratégico pode ser diferente em função do adversário, mas a preparação não foi nada diferente. O jogo dá-nos dificuldades que outros estádios não nos dão, mas tenso de procurar perceber o que podemos fazer quando tivermos bola. O FC Porto tem jogadores que procuram muito a profundidade, há detalhes que são importantes. Sempre que a bola sai do campo, o FC Porto tenta-a colocar logo em campo, com o empenho dos apanha bolas. Temos de estar sempre atentos a isso e a outros pormenores."

A nível pessoal, faz muito diferença ficar no 5.º ou 6.º lugar?

"Há sempre uma grande diferença. Ficar em 5.º é sempre muito melhor do que ficar em 6.º. Imaginem que empatamos no Dragão, que é um excelente resultado, e o Arouca ganha em Portimão. Nesse cenário, acabamos no 6.º lugar, com os mesmos pontos que o 5.º. É isso que faz com que a época seja fraca? Garanto que não. Todos estamos de parabéns pela época fantástica que fizemos."

Uma das concretizações pessoais é o facto de ter devolvido o Vitória às competições europeias?

"Sem dúvida. Alguém acreditava que isto era possível? É muito isto que me realiza, satisfaz-me muito ver o que éramos há 10 meses, o que eram estes atletas e o crescimento que tiveram. São muitos atletas que tiveram esse crescimento, não foram só os que subiram connosco da equipa B, mas também outros que estavam cá."

Foram criadas as bases para um futuro mais risonho?

"Acho que as bases são diferentes das que tínhamos há 10 meses. O clube está melhor preparado para preparar a nova época. Se isso é certeza de que vamos ter melhores resultados, não. Mas, estamos melhor preparados do que quando entramos há 10 meses", terminou.