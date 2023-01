Moreno e o jogo com o Rio Ave: «Temos de melhorar a eficácia ofensiva»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira para promover a antevisão da partida com o Rio Ave, da 15.ª jornada da da Liga. O encontro realiza-se este sábado, pelas 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques."Vamos por partes. Em relação ao jogo com o Vizela, fiquei com a impressão que fizemos uma boa primeira parte. Mais a frio, reforço essa ideia. Percebemos o que nos levou depois ao resultado, foram erros que não podemos cometer a este nível. Falamos sobre o que se passou nesse jogo onde devemos falar, no balneário. Houve uma conversa muito verdadeira, fechamos esse ciclo e temos de olhar para a frente, para o jogo com o Rio Ave. Não podemos ficar condicionados para o jogo com o Rio Ave em função do que se passou em Vizela. Não pode haver desconfiança no seio do grupo. Dentro do nosso equilíbrio preparamos o jogo da melhor maneira, percebendo que vamos ter pela frente um adversário muito competente, um treinador muito competente. Jogando em casa, com o apoio dos nossos adeptos, que vão aparecer, porque não se desligam da equipa, queremos fazer um bom jogo e ganhar ao Rio Ave.""Queremos transportar para o jogo com o Rio Ave as coisas que fizemos bem em Vizela. Voltando um pouco ao que se passou, temos sido nós a dar muito facilmente algo ao adversário. São erros que criam conforto ao adversário e desconforto na equipa. Temos de melhorar a nossa eficácia ofensiva, fazer mais golos e não podemos cometer erros infantis que nos criam desconforto. É importante não passar intranquilidade ou desconforto para o grupo. Já demos a volta a momentos difíceis porque os atletas têm grande caráter.""É um adversário muito bem orientado, com um jogo posicional muito interessante, com uma estrutura muito parecida à mossa. Mas, queremos focar-nos mais em nós do que no adversário. O Rio Ave é muito aquilo que são os nossos adversários, ou seja, problemas. Mas, também criamos problemas aos nossos adversários.""Não quero relacionar o mês em que estamos com esse erro do Ibra. Aqui não há erros individuais, mas sim coletivos. O Ibra tem feito uma época fantástica, tem um potencial incrível, vai errar mais vezes. Não podemos deixar cair um atleta em função de um erro. Nem nos focamos tanto nesse erro. E os erros ofensivos? As oportunidade que temos e não concretizamos? Também são erros, não podemos olhar apenas para os erros defensivos…""Tudo é trabalhado. Como se trabalha isto? É um trabalho diário, de campo. Já estive do outro lado e percebo que muitas vezes as equipas técnicas criam desconfiança aos jogadores. Não foi esse o caminho que optamos, focamo-nos em dar-lhes conforto. Temos de perceber a responsabilidade de representar este clube. Era um problema se não tivéssemos qualidade, mas estes atletas já provaram que têm qualidade.""Tínhamos dúvidas para a utilização do André André em Vizela em função do mês em que esteve parado. Ele disse que estava apto para o jogo e deu um bom contributo, mas ao intervalo disse-nos que estava esgotado. Tem mais uma semana de treinos em cima e está apto. Também estamos melhores com o regresso do Jota."