Moreno e o jogo com o Vilafranquense: «Ligo muito pouco às questões de quem é favorito»

Moreno fez esta sexta-feira a antevisão da partida com o Vilafranquense, da 1.ª jornada da Fase de Grupos da Taça da Liga. O encontro realiza-se este sábado, pelas 20h30, no Estádio Municipal de Rio Maior."É com os atletas disponíveis que temos de abordar o jogo. Neste mini campeonato, o primeiro jogo é sempre importante. A forma como podemos entrar nesta prova é importante. Percebemos que qualquer equipa da Liga 2 pode criar sempre dificuldades, ainda apara mais uma equipa que está a fazer um bom campeonato. Percebemos que vamos ter dificuldades, mas não esconde os que o objectivo passa por tentar ir à Final Four. Queremos dar uma resposta com os atletas à disposição e dar continuidade aos desempenhos que temos mostrado"."Ligo muito pouco a essas questões de quem é favorito. Quero é que possamos abordar o jogo com a responsabilidade a que estamos obrigados. O que me adianta dizer que somos favoritos se depois podemos não abordar o jogo da forma como devemos. Somos o Vitória, não fugimos a essa responsabilidade. Primeiro, o Vilafranquense, depois pensamos no Belenenses e depois no Boavista. Este clube obriga-nos a pensar em todos os jogos no limite"."Vamos mudar um pouco as rotinas, serão justos os dias de folga depois deste jogo. Os atletas terão três dias de folga. Fomos os primeiros a começar a pré-época, com uma grande carga de jogos, quase sem tempo para treinar. Havendo este espaço de tempo entre o jogo com o Vilafranquense e depois com o Belenense podemos dar três duas de folga. As rotinas não vão mudar, porque vão ficar em casa a descansar, a aliviar a cabeça. É bom termos este espaço de tempo porque já estamos com quase cinco meses de trabalho".Não, nenhuma dor de cabeça. Estamos limitados. Esses atletas estão todos de fora, nenhum recupera, e ainda temos o Nelson da Luz. Depois temos os três na Seleção. Temos a equipa B, atletas com um potencial incrível que podem não estar preparados no imediato para a primeira equipa mas em quem confiamos muito. Se tiverem de entrar, vão entrar, vão estar totalmente preparados. Hoje não estão preparados para jogar sempre, mas daqui a seis meses ou um ano vão estar preparados para a equipa A. Tenho uma satisfação enorme por levar estes miúdos, porque sinto que é quase um realizar de um sonho para eles. Dá-me um prazer enorme. Vão connosco porque lhes reconhecemos valor, não é por nenhum favor. O projecto do clube é muito isto esta temporada".Temos o Gonçalo Nogueira, Gonçalo Pinto, Rui Correia, Mutombo e Rafa".