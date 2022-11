Moreno e os 55 cartões amarelos do V. Guimarães: «Não é por maldade nem desequilíbrio mental»

Na antevisão ao jogo com o Vizela , Moreno foi questionado sobre o registo disciplinar do V. Guimarães."Não é por maldade, nem por desequilíbrio mental. O Vitória é uma equipa competitiva dentro do campo, é o treinador que lhes pede para serem assim, dentro de um equilíbrio que nunca prejudique o resto do jogo. Quero que a equipa seja muito equilibrada. A nossa equipa tem zero de maldade, mas é competitiva dentro do campo. Temos de ser mais equilibrador no futuro, sem perder esta forma competitiva de estar em campo, é essa a mensagem que passamos. Fica difícil entrar em jogo quando ficamos reduzidos a 10 homens, foi isso que aconteceu frente ao Sporting. Os adeptos reveem-se nesta forma competitiva com que a equipa se apresenta em campo"."Em relação ao Afonso, tem muito a ver com maturidade, tenho a certeza que aprendeu com aquilo. Nunca apontaremos o dedo ao Afonso, esta equipa técnica nunca vai deixar cair ninguém. E com os erros que eles aprendem. O Afonso aprendeu, vai ser melhor, não vai cometer aquele erro. O grande responsável do que se passou com o Sporting fui eu".