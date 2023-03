Moreno: «É possível tirar pontos a este Benfica muito forte»

Moreno Teixeira esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques na tarde desta sexta-feira para promover a antevisão do jogo com o Benfica. O embate da 25.ª jornada da Liga está marcado para este sábado, às 18 horas."Esperamos dificuldades, percebemos isso, pelo momento do Benfica e pelo ambiente que vamos encontrar na Luz. É agradável e ao mesmo tempo difícil jogar naquele ambiente. Olhamos para o jogo como uma oportunidade, a oportunidade de fazer algo diferente de todas as equipas que foram à Luz esta época. À excepção do Sporting e PSG, que empataram, mais ninguém tirou pontos. Percebemos as dificuldades, a valia do adversário, mas é possível tirar pontos a este Benfica muito forte. Para conseguirmos isso temos de estar no limite de tudo, concentração, coragem e entreajuda. Podemos tirar pressão ao grupo, dizer que a responsabilidade está do lado do Benfica, mas há outra forma que é dizer que vamos para competir, que temos responsabilidade por estarmos neste clube. É desta forma que vamos jogar, percebemos a qualidade do Benfica, as goleadas que tem conseguido no Estádio da Luz, mas acreditamos em nós, que podemos tirar algo positivo, que podemos conquistar pontos"."Está convocado, vai connosco para jogo, depois vão ver se joga o Celton ou o Rafa"."Agradeço os elogios do mister Roger Schmidt à nossa equipa e retribuo. Alguém pensava que jogadores como o Chiquinho e o António Silva podiam atingir este nível? O mérito é do treinador do Benfica. O nosso sucesso defensivo tem a ver com o todo. Gostava de ter mais golos marcados, mas manter este registo, não o do último jogo, que não foi o nosso normal, para termos sucessos temos de ser muito rigorosos no processo defensivo. Alguma desatenção leva a que os jogadores do Benfica resolvam os jogos. Temos de ser muito competentes"."Mostra a competência da equipa técnica. Tenho falado pouco da equipa técnica. Tenho de agradecer tudo de bom que nos têm dado. O mérito não é do Moreno, mas da equipa técnica. Mas, o mérito é dos atletas. Se tiver de partilhar o prémio é com os elementos da equipa técnica, mas também dos nossos atletas"."Nos momentos com bola temos de ter coragem. Os nossos atletas nunca me irão desiludir no jogo de amanhã. A única coisa que me pode deixar triste é se não revelarem a coragem de colocar também os jogadores do Benfica a correr quando tivermos bola. Temos de ter coragem quando tivermos a posse de bola. Acho que o Benfica tem a qualidade de jogo que tem porque em um conjunto de coisas diferentes e boas que criam desconforto aos adversários, o laterais dão muita largura, mete muitos homens na zona de finalização. Há um atleta que dá um equilíbrio incrível no momento de perda, que não tem sido sempre muito valorizado, o Florentino. Até nisso o Benfica melhorou muito em relação às ultimas épocas. O Benfica está quase sempre equilibrado nos momentos de perda em função desse jogador"."Gostava muito de contar com o Ibra, que tem feito uma época fantástica, mas está impedido de jogar. Olho sempre para as soluções e não para as ausências. Vai entrar um colega que vai fazer bem o que vamos pedir. Ao longos dos 90 minutos, com os mesmos atletas, vamos estar em 5x4x1, 3x4x3, 4x3x3. Os nossos atletas têm inteligência para perceber isso nos momentos diferentes do jogo. Preferia ter o Ibra disponível porque dá estabilidade defensiva, mas confio em todos"."Até respiro… Essa questão do nível de treinador, delegados, multas. Tenho uma sensação de impotência, revolta, não digo injustiça. Sou o primeiro a reconhecer que numa fase da época facilitava muito ao estar um certo período em pé. Tive de me ajustar. Quando digo que me sinto revoltado é porque gostava de poder ser mais treinador, de estar mais livre junto à linha lateral. Sei que não posso estar, tento ajustar-me, tenho melhorado muito nisso. Tenho a consciência de que o clube não tem saúde financeira para estar sempre a pagar as multas que tem pago. As multas continuam a chegar apesar de estar a tentar melhorar. Prometi e mim mesmo que vou continuar equilibrado. O que me vem à cabeça é o nome de Helena Relvas, uma delegada da Liga (n.d.r: esteve no jogo com o Estoril)... que grande senhora, que grande profissional pelo bom senso e compreensão. Falei com ela uma vez durante cinco minutos. Com este tipo de pessoas o nosso futebol vai melhorar. Fico por aqui para manter o equilíbrio"."Foi um dos momentos do jogo que trabalhamos, procurar sair em transição. Também trabalhamos o ataque organizado porque acredito na qualidade dos nossos atletas. Acredito que podemos colocar os jogadores do Benfica a correr. Se não der para sair rápido, queremos ficar com bola. Foi um dos desafios que coloquei aos meus jogadores"."Sou suspeito. Há dois anos ele não era titular na equipa B. Os elogios têm de ir para o Dani, tanto a renovação como a chamada à seleção sub-21. Claro que a equipa técnica tem responsabilidade, mas o Dani é que tem o principal mérito. Ele tem a sorte de estar ao lado de atletas que o ajudaram a crescer. Atingiu este nível porque tem jogadores ao seu lado como o Tiago Silva, André André, Mikel e Bruno Varela. O crescimento tem muito a ver com ele, mas também com o suporte à volta dele".