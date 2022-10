Moreno: «Esta vitória vale só três pontos, não nos vamos iludir»

Moreno analisou as incidências da vitória diante do Boavista (3-2), que surgiu nos minutos finais para o V. Guimarães."Estávamos em vantagem, com um homem a mais, e devíamos ter evitado a falta que deu o golo do empate. Fomos melhores na primeira parte, na segunda aconteceu o que não queríamos. Foi mais difícil encontrar espaços, mas o Boavista numa transição colocou-se em vantagem. A nossa equipa teve critério em não bater bola. A bancada nem sempre ajudou, por isso não me canso de elogiar os atletas. É uma vitória justa, um pouco ingrata para o Boavista. Os jogos entre Vitoria e Boavista foram isto ao longo dos anos. Estes atletas são fantásticos", frisou em declarações à Sport TV, explicando os festejos mais demorados."Esta vitória vale só três pontos. Não nos vamos iludir. Festejámos como festejamos porque foi um triunfo difícil de conseguir, temos de perceber qual é o caminho, sem nos desequilibrarmos. Num cenário de desconforto eles tiveram classe para perceber como resolver o jogo", reiterou Moreno.