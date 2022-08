Moreno: «Falhámos o primeiro objetivo da época»

Moreno, treinador do V. Guimarães, lamentou esta quarta-feira, em conferência de imprensa após a vitória por 1-0 diante do Hajduk Split , a eliminação do V. Guimarães na Conference League, frisando que os minhotos mereciam, pelo menos, seguir para o prolongamento."Pelo volume ofensivo, pelas oportunidades e pela qualidade, merecíamos no mínimo ir ao prolongamento. Isto serve de aprendizagem para nós. Fizemos o mais difícil, que era entrar a fazer o golo. Depois não conseguimos ter eficácia ofensiva. Os atletas foram fantásticos. Há um treinador com misto de emoções: frustração por não passarmos a eliminatória, mas satisfação pelo que vi. Desde que assumi o comando técnico, sabia da qualidade técnica e da qualidade humana deste grupo. Reconheço que foi difícil para o grupo assimilar o que se passou. Conhecia muitos dos atletas que tinha para treinar. Sabia o que os atletas valiam enquanto profissionais. Há muitas variáveis no futebol", começou por dizer.E prosseguiu: "Falhámos o primeiro objetivo da época, mas houve uma aprendizagem muito grande enquanto equipa. [Os jogadores] levaram paixão para dentro do campo. Desde o jogo da Croácia [derrota por 3-1] crescemos muito. É com este tipo de desempenhos que podemos 'puxar' os adeptos para o nosso lado. Ninguém tem de baixar a cabeça, porque não tem de ter vergonha de nada do que fez. Estamos focados no campeonato. Queremos preparar os atletas da melhor forma para o jogo com o Estoril Praia. A estratégia do Hajduk [com demoras na reposição de bola] foi muito provocada pela forma como abordámos o jogo. Os atletas são fantásticos. Não tivemos a eficácia para fazer o segundo golo. Durante os 90 minutos, aconteceram coisas bem mais positivas do que no final. Valorizo mais o espetáculo que aconteceu ao longo dos 90 minutos", rematou.