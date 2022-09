Moreno faz apelo aos adeptos: «Custa-me ver um menino estrear-se e ser assobiado»

"Vou ter sempre esta comunicação verdadeira". Foi desta forma que Moreno introduziu um tema que o próprio assumiu custar-lhe abordar, sobretudo por envolver os adeptos. Questionado sobre a importância da massa associativa no Vitória em momentos como o jogo com o Sp. Braga, o técnico viu-se obrigado a fazer um apelo ainda referente ao jogo com o Casa Pia e a envolver Afonso Freitas, jovem da formação que se estreou a titular como lateral-direito."Tenho falado muitas vezes em conferências dos adeptos, mas hoje já dei o que queria falar. Senti-me algo desconfortável com Casa Pia com o que aconteceu. Sempre disse que teria comunicação verdadeira. Não consigo perceber como é que um menino que faz a estreia dele, que tem a formação no Vitória, que sonhava estrear-se no estádio, e por fazer uma asneiras é assobiado. Custa-me. Peço que percebam o projeto presente. Custa falar disto depois de duas derotas, mas também pedi sempre compreensão e disse que este ano o apoio eramais importante do que nunca. Não foi isso que vi", começou por dizer o técnico, prosseguindo com a mensagem."Continuo a achar que os adeptos são o pilar, que vamos precisar muito deles, mas também lhes peço mais compreensão, por atletas que são de cá e sonham estrear-se cá. Neste momento, o Afonso vai voltar a jogar em Braga. O treinador confia nele. O Afonso vai estar novamente em Braga. E como ele, outros. O que peço é que sejam mais compreensivos. Sei que é mais difícil pedir isto todos os anos, mas nunca em nenhum ano o Vitóira começo uma época com 15 atletas que há um ano estavam em escalões inferiores."