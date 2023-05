Moreno faz balanço da época: «Houve momentos que me colocaram à prova como treinador»

Poucas horas depois do jogo no Estádio do Dragão, o último do Vitória na temporada 2022/23, Moreno, treinador dos minhotos, deixou uma mensagem nas redes sociais em jeito de balanço da época. O técnico começou por destacar o orgulho que sente pelo facto de o clube se ter qualificado para a Liga Conferência."Sou um homem pouco presente nas redes sociais. Ao longo do meu caminho, procurei sempre focar-me no trabalho e na responsabilidade que é treinar este Clube. A 13 de julho, assumi a difícil tarefa de comandar esta equipa. Mas ali, estava longe de imaginar o que viria. Foram dias e meses de dedicação, com fases boas e menos boas. Com momentos que me colocaram à prova como treinador. Mas nunca como homem. Foram mais de dez meses de dedicação a um projeto que abracei e abraço de corpo e alma. Meses em que fui sempre fiel a mim mesmo e à minha equipa. À minha administração. Ao meu staff. Todos se revelaram importantes nesta caminhada. E, se conseguimos o objetivo de colocar o Vitória nas provas europeias, a todos devo um agradecimento especial pela entrega e sentido de compromisso. Eu fui e serei sempre apenas mais um no meio de um grupo fantástico", escreveu o técnico.Moreno fez ainda questão de deixar uma palavra tanto aos adeptos como aos seus familiares: "Devo também um 'obrigado' aos adeptos que, como já era expectável, nunca nos falharam e tiveram a paciência necessária para estarem ao nosso lado. Fomos equipa, desde o relvado às bancadas. E seguimos firmes. Sempre.Quem me conhece sabe também que respiro futebol e vivo o meu trabalho 24 horas por dia. E é por isso que, terminada a época, tenho de agradecer e homenagear os meus familiares. Não é fácil levarem com um Moreno lá em casa. Tentei sempre, também por eles, manter vivos os princípios que recebi dos meus pais e aqueles que procuro incutir aos meus filhos. Obrigado a todos. Que continuemos sempre unidos".