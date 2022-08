Moreno: «Fizemos por merecer mais»

Moreno, treinador do V. Guimarães, ficou desiludido com o desfecho da partida. "Fizemos por merecer mais e o 2-1 não me parece minimamente justo", referiu, destacando o desempenho da sua equipa na primeira parte: "Estivemos muito bem nesse período mas não finalizámos. Depois do nosso golo o jogo partiu-se, o que não desejávamos, e não conseguimos ter as linhas juntas, mas continuámos a dispor de ocasiões de golo. O Portimonense, num lance bem elaborado, acabou por chegar à vantagem e o jogo acabou aí, embora o André Amaro ainda tenha estado perto do empate." Moreno adiantou que "é necessária mais eficácia na frente e mais rigor defensivo. Notou-se alguma falta de experiência de toda a gente, do grupo e da equipa técnica. Que sirva de aprendizagem!"