Moreno: «Não espero nada um Braga fragilizado»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este domingo, ao final da manhã, para promover a antevisão da partida com o Sp. Braga, da 22.ª ronda da Liga.O dérbi do Minho realiza-se esta segunda-feira, pelas 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques.Teremos de fazer muito do que fizemos nos dois jogos que realizamos frente ao Sp. Braga, repetir muitas das coisas que fizemos bem e perceber o que não nos levou a ganhar. Aí é que temos de melhorar. O foco terá de ser desde o apito inicial até ao fim, esse foi um dos factores que nos levou a perder pontos e uma eliminatória. Entendemos que os jogos são diferentes, o cenário é diferente, jogamos em casa, teremos um apoio ainda maior do que tivemos em Braga. O momento das equipas é diferente, os atletas são diferentes. Teremos de ser nós, não perder a nossa identidade, percebendo que do outro lado está uma equipa competente.Tiramos ilações de todos os jogos. O último jogo com o Casa Pia leva-nos a pensar que temos coisas a melhorar. Os dois jogos que fizemos como Sp. Braga foram bem conseguidos, mas não conseguimos tirar nada. Agora, será um jogo diferente, num bom momento das duas equipas. É um dos dérbis mais apaixonantes do nosso futebol. Já os vivi como atleta, agora vivo como treinador. É preciso que haja equilíbrio, equilíbrio tático, mas também emocional. É um jogo especial, mas também temos de ser equilibrados mentalmente.Não espero nada um Sp. Braga fragilizado. No inicio da época fizemos um jogo na Croácia numa quinta-feita e fomos disputar a 1.ª jornada da Liga num domingo à noite a Chaves e a resposta foi boa. Dos que jogaram em Itália, dois ou três devem entrar de início, por isso não espero um Sp. Braga fragilizado.Satisfaz-me. Não olho só para o Bruno, que está na baliza, ou para os que estão à frente dele, mas sim para um todo. Muito do sucesso tem a ver com os homens da frente, que condicionam logo o adversário. Queremos continuar com este registo, sabemos que o adversário nos pode criar desconforto. Mas, queremos melhorar a nossa eficácia ofensiva. Não temos feito os golos que a nossa equipa tem capacidade para marcar.O Mikel está recuperado, irão perceber se joga de início ou se começa no banco. Irão perceber depois qual será o sistema.Sou suspeito para falar dele. Tudo o que está a acontecer ao Dani é muito mérito dele, pelo talento que tem. É um excelente profissional, um excelente miúdo. Sou suspeito porque ele trabalha connosco desde o primeiro dia que cheguei à equipa B. Há dois anos, o Dani não era titular na equipa B. Tínhamos o Händel, o Gui e o Esteves e ele não era titular. Satisfaz-me ver o Dani ser titular agora. Mas, os Danis do nosso grupo têm de perceber que não podem relaxar porque ao lado deles há colegas que lhes querem roubar os lugares. Não tenho dúvidas que o Dani vai atingir níveis ainda mais altos.