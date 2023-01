Moreno: «Não estou desesperado por nada que possa acontecer no mercado»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este domingo para promover a antevisão do encontro com o Chaves, da 18.ª jornada da Liga. O jogo realiza-se esta segunda-feira, pelas 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques."Não fugimos da série menos positiva de resultados, mas temos uma oportunidade para quebrar esse ciclo em que não conseguimos ter os pontos, porque a qualidade de jogo temos tido. O adversário tem quatro vitórias fora de portas, na casa do Sporting, Casa Pia, Marítimo e Sp. Braga. Percebemos logo as dificuldades que vamos ter. Cabe-nos estar preparados, perceber o porquê do Chaves ter tantos pontos fora de casa e mostrar vontade de quebrar esta série de resultados menos conseguidos. Acreditamos muito que vamos voltar às vitórias"."Vejo o grupo com muita confiança para dar a volta. Não digo isto por dizer. A resposta que os atletas nos dão todos os dias em treino deixa-nos satisfeitos. É diferente preparar os jogos com derrotas atrás, mas mesmo assim vemos o grupo confiante. A qualidade está lá, não podemos desistir dessa qualidade. São atletas que se preparam sempre da melhor forma"."Tivemos uma semana mais longa, que serviu para recuperar alguns atletas. O André continua de fora, mas o Tiago volta à convocatória"."Acreditamos que quanto mais tempo passamos juntos, mais nos conhecemos, as coisas podem melhorar. A verdade é que os resultados não têm sido o que esperamos, mas acreditamos que quem trabalha da forma como trabalhamos as vitórias vão aparecer. É nisso que estamos focados para o jogo de amanhã"."Tem havido uma comunicação normal com a administração sobre o assunto. Não sei se irá entrar alguém ou sair, muitas vezes acontecem coisas nas últimas horas. Até ao momento não tenho comunicação que possa entrar alguém ou sair. Estão todos identificados com uma questão, é que quem possa entrar terá de ter uma vontade muito grande para jogar no Vitória. Tem de haver uma avaliação mental de quem possa entrar, para que quando possam ouvir uns assobios não se escondam. Estamos disponíveis a receber atletas que estejam disponíveis a acrescentar, se isso não acontecer os nossos atletas vão dar saída. Não estou desesperado por nada que possa acontecer no mercado. Queremos é gente com muita vontade de representar o clube, se tal não acontecer somos nós Vitoria que não queremos esses jogadores"."O Ibra está completamente focado. É um miúdo de 20 anos, às vezes pode haver um deslumbramento mas não sinto nada isso. Está para o jogo. Está ainda num processo de aprendizagem. Está focado no jogo de amanhã. Queremos fechar rápido o mercado para todos se focarem no Vitória, é isso que nos queremos."É com muito agradado que vemos o regresso dele aos treinos. Além da qualidade técnica é também um capitão, alguém que nos vai ajudar muito no futuro"."É muito normal, todos os atletas têm picos. Mesmo o Rúben reconhece que está numa fase que não é a melhor. Tem total confiança da equipa técnica. Esteve fora das convocatórias por impedimento, não por opção da equipa técnica. Tem condições e talento, ainda nos vai ajudar".