Moreno: «Não estou em bicos de pés, dei a cara quando estivemos dois meses sem ganhar»

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, analisou as incidências da vitória no dérbi (2-1) sobre o Sp. Braga, enalteceu a postura dos jogadores."A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte. Em igualdade de atletas, parece-me que fomos melhores do que o Sporting de Braga. Com a expulsão, e nós em vantagem, poderíamos ter mais intensidade. Fizemos o segundo, mas senti que a equipa já não estava confortável. Ao intervalo, ponderei tirar os três jogadores amarelados, porque conheço o futebol português. O Tiago Silva é mal amarelado [no segundo cartão]. A partir daí, o jogo é muito equilibrado, o Braga teve mais bola e tivemos de nos reajustar. São três pontos, não ganhámos nada. É importante referir isto, são três pontos e nada mais do que isso. Não estou em bicos de pés. Dei a cara quando estivemos dois meses sem ganhar", começou por frisar, em conferência de imprensa, explicando que o golo consentido perto do fim fê-lo pensar nas últimas duas derrotas com o rival bracarense."Não escondo que me passou pela cabeça [as duas derrotas em Braga]. Tivemos dois jogos em Braga em que sofremos, mas hoje o futebol foi justo. Ganhou a melhor equipa. Nos três jogos que fizemos com o Braga fomos melhores. Estão à frente, são mais regulares, mas nos jogos entre nós fomos melhores. Preferia ter ganho dois e perder um, mas hoje o futebol foi justo. A segunda parte podia ter sido muito mais confortável, em superioridade numérica e com vantagem de dois golos. Mas, depois soubemos estar em campo, esquecendo as idades. A cada dia que passa, neste cenário, [os meus jogadores] vão sendo melhores. É assim que crescem, têm crescido muito, se calhar mais rápido do que aquilo que pensava. Os profissionais do Vitória são dos melhores do campeonato", evidenciou Moreno.Saiu porque sentiu um desconforto. Sentia que, se desse mais um 'pique', em vez de parar mais 15 dias iria parar um mês e meio. Pela responsabilidade que tenho disse-lhe que estava a fazer um grande jogo."