Moreno: «Não fizemos um bom jogo, foi um resultado justo»

No final do empate(0-0) com o P. Ferreira, Moreno, treinador do V. Guimarães, não estava satisfeito com a exibição da equipa e assumiu que vai refletir sobre o momento que estão a viver."Não fizemos um bom jogo. Duas partes diferentes, a primeira inferior mas mesmo na segunda não fomos o que temos sido. Fomos superiores ao Paços depois de ficarmos em superioridade numérica, até aí o jogo foi equilibrado. A equipa não se sentiu confortável no 4x3x3, assumo a responsabilidade por isso. Optamos por iniciar o jogo neste sistema pelas ausências que temos, mas a equipa nunca deu resposta. Por isso, a primeira parte menos conseguida foi responsabilidade minha. A equipa melhorou depois de reajustarmos para o nosso 3x4x3, mas não é pela superioridade dos últimos 15 minutos que o resultado é injusto. Foi um resultado justo porque o Paços também teve as suas oportunidades. Há três semanas, com o Arouca, a nossa resposta foi melhor em termos de qualidade de jogo. Temos de perceber o que temos de melhorar. Sinto a equipa muito ansiosa, a querer decidir muito rápido, não sei se é a minha mensagem, terei de pensar sobre isso", atirou o técnico.Há três jogos sem vencer, Moreno reconhece a exigência dos adeptos, mas relembra o projeto do clube. "Tivemos seis miúdos que na época passada estavam na Liga 3. É um facto. Os adeptos querem a equipa a jogar melhor, a ganhar, percebemos isso. Não podemos querer atacar muito à pressa pelo ambiente que vem da bancada. Estes atletas já deram respostas este ano, é este o projeto, não é este jogo menos conseguido que me cria alguma desconfiança", referiu o treinador, sublinhando: "O trabalho a fazer poderão ser o no campo ou um trabalho mental, fazer perceber o que é jogar no Vitória, nestes ambientes. Assumo a responsabilidade do jogo menos conseguido, nunca me iludi em fases melhores ou nos momentos de desconforto.""Entrou muito bem. As opções são tomadas em função do rendimento e comportamento. Foi sempre um fantástico profissional, por isso não tem sido opção em função do rendimento. Agrada-me a forma como tem trabalhado. Foi chamado a atenção, ficou de fora quando achamos que tinha de ficar de fora, mas trabalhou sempre para ser opção. Não gosto dos atletas que quando ficam de fora depois vêm com a cara de coitadinhos."Tomás Händel regressou à titularidade do Vitória 14 meses depois (não era desde fevereiro de 2022). O médio, que já jogado no último encontro, passou por um longo calvário de lesões e agora mostrou-se feliz com o regresso."Foram 14 meses de muito sofrimento, mas continuei a trabalhar sempre com o foco de voltar a jogar no D. Afonso Henriques. Agora, é voltar à minha melhor forma para poder ajudar a equipa e a dar conquistas a estes adeptos", confessou o médio, analisando depois a partida: "Jogamos contra uma equipa bem organizada, uma equipa com qualidade, bem orientada. Entramos bem, mas depois eles conseguiram equilibrar naquela que foi uma das primeiras partes menos conseguidas. Tentamos o golo no segundo tempo, com mais um homem criamos mais oportunidades, mas não foi possível. Vamos continuar a lutar semana a semana para voltar a dar alegrias aos nossos adeptos."