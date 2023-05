Moreno: «Não foi o nosso melhor jogo, mas ganhámos»

Apesar de estar naturalmente satisfeito pela conquista dos 3 pontos diante do Gil Vicente , Moreno assumiu que o V. Guimarães não se apresentou no seu melhor na partida ante a formação de Barcelos."Não foi o nosso melhor jogo e, quando digo isto, refiro-me mais aos momentos da equipa com bola, em posse. Não conseguimos ter a bola que queríamos, mas parece-me que foi um dos jogos em que tivemos mais oportunidades claras. Só na primeira parte recordo-me de quatro.Em qualidade não foi o nosso melhor jogo, mas compreendo perfeitamente, por tudo. Primeiro pela qualidade do adversário, que tem jogadores muito bons em posse, também pelo calor -- mas isso foi igual para as duas equipas -- e pela nossa ansiedade de querer fazer o golo e conseguir a vitória.Era importante ir para a última jornada em quinto lugar, com um ambiente fantástico junto dos adeptos. Fiz questão de fazermos uma pequena festa no balneário, mas foi uma festa incompleta, porque não definimos ainda o nosso lugar. Só dependemos de nós e temos a certeza que só a vitória [frente ao FC Porto] nos permite ficar no quinto lugar. Ainda é cedo para falar sobre esse jogo, que vai ser difícil. Não foi o nosso melhor jogo, mas ganhámos. Conseguimos uma quarta vitória consecutiva que não é fácil neste campeonato.A forma como fomos obrigados a mexer na equipa na primeira parte [devido a lesões] e a forma como tivemos de queimar duas substituições em pouco tempo condicionaram a forma como tivemos de gerir o jogo, tendo que substituir o Tiago Silva ao intervalo e ficando apenas com um momento de substituição".