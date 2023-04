Moreno: «Não há qualquer alarme pelos três jogos com resultados menos conseguidos»

Moreno Teixeira esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta quinta-feira para abordar o jogo com o Boavista, da 27.ª ronda do campeonato, que se realiza esta sexta-feira, pelas 20h30. A deslocação ao Bessa surge num ciclo negativo, com duas derrotas e um empate nas últimas três jornadas.A semana foi boa, mais curta que o normal. Começamos por perceber, em vídeo, o que fizemos menos bem no último jogo para depois nos focarmos no encontro com o Boavista. Nos últimos nove jogos, temos cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, por isso o impacto dos últimos três jogos pode não ser tão grande. As épocas são feitas de ciclos, isso é uma das aprendizagens desta época. Não há qualquer alarme pelos três jogos com resultados menos conseguidos. Perder um lugar é outra não questão, porque a avaliação da época é feita apenas no final, aí perceberemos o que fizemos bem e menos bem, o que podemos melhorar para o futuro. Hoje, é importante focarmo-nos no jogo de amanhã.É muito difícil a qualquer equipa competir no Bessa, porque além de ser uma boa equipa, com mais qualidade do que noutras épocas, por tradição é difícil jogar naquele estádio. Mas, queremos regressar às vitórias e regressar às boas exibições.Mais do que as baixas que temos, porque isso é importante, procuramos passar tranquilidade aos atletas. Não há razões para entrarem em campo com ansiedade. Já provaram ao longo do ano o que valemos como equipa. Talvez não esteja a passar a mensagem ajustada ao momento da época, assumo a responsabilidade. Depois de ver o jogo com o Paços de Ferreira reforcei a ideia de que estávamos muito ansiosos. Se as coisas falharem, a responsabilidade é do treinador. A Administração dá um apoio total, os salários estão em dia, as condições de trabalho são fantásticas, por isso se as coisas não correrem bem a responsabilidade é do treinador.O que lhe disse é que estas coisas acontecem. Não podemos dramatizar, o futuro dele não está em risco por esta lesão. Hoje, está melhor o que há um ano, hoje é uma certeza. Temos de lhe passar este conforto e não nos precipitarmos na recuperação, não temos de forçar nada, não podemos estar a pensar em ir ao Europeu. É uma certeza, é um activo do clube. O importante é que possa recuperar com calma.O Bamba está pronto para este jogo. É o único que está recuperado do grupo de lesionados.Concordo que entrou muito bem. Não foi opção até ao jogo apenas por uma razão, por opção técnica. As decisões são tomadas em função do rendimento e comportamento, não olhamos a estatuto ou idade. O comportamento dele foi sempre exemplar, a ausência foi por opção minha. Conto muito com ele para aquilo que falta até ao final da época. Vai jogar muitas mais vezes se mantiver o nível que exibiu nos minutos em que alinhou no jogo com o Paços de Ferreira. Ele não foi opção e reagiu com trabalho, quis melhorar, não culpou ninguém, quem seguir este caminho, estamos cá para ajudar. Quem se lamentar, culpar o treinar, comigo é que não joga mesmo.Não escondo que a equipa se sente mais confortável com esse sistema. Tendo o Bamba, temos mais conforto porque é um jogador que está identificado com a posição. O que queria mesmo era ter todo o grupo disponível, para ter mais boas dores de cabeça. Estamos mais perto de ter todos os jogadores recuperados.