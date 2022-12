Moreno: «Não nos vamos esconder, falhámos um dos objetivos da época»

Moreno analisou o empate (2-2) com o BSAD, no D. Afonso Henriques, que ditou o adeus dos minhotos à fase a eliminar da Allianz Cup."Não nos vamos esconder, falhámos um dos objetivos da época. Tivemos uma entrada positiva no jogo, conseguimos colocar-nos em vantagem mas depois faltou-nos ter o mesmo rigor que temos mostrado no processo defensivo e permitimos várias oportunidades ao B SAD. Noutros jogos não conseguimos criar tantas oportunidades, hoje criamos essas oportunidades mas não as finalizamos. Faltou-nos muito a eficácia para fazer golos. É um dia mau, não nos escondemos, temos de levantar a cabeça. Temos de preparar os próximos desafios, com um mês de Janeiro que será intenso. Falhamos este objetivo", reiterou o técnico do Vitória no final da partida."Este é o projeto (aposta nos jovens) e não nos desviamos disso. Prepará-los para o futuro é metê-los em campo e não a dois ou três minutos do fim, não é assim que crescem. Era o momento para meter alguns destes atletas e não temos nada a apontar-lhes em termos de entrega. Falou eficácia ofensiva, o guarda-redes da BSAD foi competente. Eles para crescer têm de estar dentro do campo, mesmo em contextos difíceis.""Quase que fomos obrigados a mudar o sistema porque só tínhamos dois centrais disponíveis para estes jogos. Era precipitado meter o Jorge Fernandes já a competir. Esta competição serviu para voltar a trabalhar em cima do 4x3x3. Se tivermos de abordar os próximos jogos em 4x3x3 vamos fazê-lo. Espero que os jogadores que estão de fora possam regressar em breve. Importante é não deixarmos cair qualquer jogador, porque isto faz parte do processo. Os vitorianos podem estar desiludidos ou até revoltados, mas será com o treinador do Vitória e não com os jogadores."