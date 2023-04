Moreno: «Não podemos cometer este tipo de erros a este nível»

Com o desaire frente ao Famalicão, o V. Guimarães chegou aos cinco jogos consecutivos sem vencer, num cenário que, de forma natural, deixou Moreno desagradado.

"A palavra ‘justiça’ vale o que vale no futebol… O Famalicão foi muito mais eficaz e fez golo nas poucas oportunidades que teve. No entanto, há responsabilidade nossa, que eu assumo na totalidade, porque não podemos cometer este tipo de erros a este nível. Na 2ª parte, em igualdade numérica, fomos muito melhores. Fizemos o empate e depois íamos refrescar sem desequilibrar, mas foi aí que aconteceu o segundo golo do Famalicão. Nós criámos oportunidades e não fizemos. É importante não perdermos o equilíbrio e não desesperarmos, faltam 18 pontos. Temos de ser organizados e competitivos, faremos uma avaliação no final da época. Os sócios interessam-se, e bem, pelos resultados e não os estamos a conseguir. No entanto, é importante realçar que os erros não são por falta de entrega", referiu.

Assumindo que desfazer a linha de três centrais foi uma hipótese aquando da expulsão do Famalicão, mas que o cartão vermelho exibido a Tiago Silva alterou os planos, Moreno foi perentório quando questionado sobre a estreia de Manu Silva: "O Manu jogou numa posição que não é dele, contratámo-lo para jogar a médio e não a central. No entanto, as circunstâncias fizeram com que assim tivesse de ser e o Manu é um profissional fantástico. É assim que vai crescer e aqui nunca vou deixar ninguém para trás. Estes jogadores vão crescer muito e ajudar-nos no futuro".