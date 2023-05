Moreno: «Não queremos criar grande ansiedade»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este sábado para abordar o encontro com o Vizela, da 31.ª jornada do campeonato, que se realiza este domingo, pelas 18 horas."É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias do que em cima de uma série de jogos como a que tínhamos tido. O jogo da Madeira foi bom por isso, demos sinais de qualidade de jogo, mas esse jogo já pertence ao passado. A vitória amanhã é realmente muito importante também para dar seguimento à vitória da semana passada. É difícil ter duas vitórias seguidas, mas isso faz a diferença na classificação. Estamos a entrar na fase decisiva da época, mas não queremos criar grande ansiedade, porque isso não ajuda. Mas percebemos que é uma jornada muito importante. Queremos, acima de tudo, ganhar, mas também melhorar a nossa qualidade de jogo. Do outro lado está uma equipa estável, já os defrontámos duas vezes e tivemos dificuldades nos dois jogos. Em Vizela tivemos uma derrota, num jogo em que fizemos uma boa primeira parte"."Nestes últimos jogos do campeonato surgem resultados que não esperamos, mesmo com as equipas que estão na frente, que têm tido dificuldades em ganhar e ter qualidade de jogo. Estamos numa fase decisiva, isso por vezes condiciona a qualidade de jogo. Por isso, terá de haver equilíbrio. É um jogo importante, mas não decisivo, há coisas mais decisivas, por isso nunca os queremos condicionar pela forma que vão entrar em campo. A probabilidade de ser um bom jogo de futebol é grande porque as duas equipas gostam de fazer golos, não jogam apenas pelo ponto. Queremos mostrar a nossa qualidade com bola, ter a calma necessária para definir e fazer mais golos"."Estão convocados para o jogo"."Temos de perceber o percurso do André ao longo do ano. Começou muito bem e pela lesão algo grave que teve, esteve três meses parado. O André, o Anderson e o Safira não são apenas avaliados pelos golos. Há muito mais trabalho dos nossos números 9, a forma como pressionam, jogam em apoio. São três profissionais fantásticos. A qualidade do André está à vista. Ele tem uma época de 1ª Liga, no Arouca, e no ano seguinte mudou-se para um clube onde a exigência é muito grande, com um impacto maior, mas a resposta está lá. Os três jogadores têm-se mostrado sempre recetivos a melhorar, o futuro é bom com eles"."O jogo é importante, mas depois há mais três jornadas, mais nove pontos em disputa"."É um jogador que se enquadra no projeto do clube. Antes da lesão já tinha provado toda a sua qualidade. Se o clube optou por acionar a cláusula é porque temos certezas da qualidade dele. É jovem, português, tem talento, internacional sub-21, enquadra-se no projeto. Compete-nos trabalhar estes atletas, sem pressão. Faz muito sentido trabalhar com este tipo de atletas".