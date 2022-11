Moreno: «Não sei se mereço os profissionais que temos»

Moreno deixou vários elogios aos seus jogadores após a vitória do V. Guimarães (1-0) sobre o Marítimo. "É uma vitória justíssima da nossa parte, não me recordo de um lance de perigo do Marítimo. Sem termos um controlo total do jogo, responsabilidade minha, temos de melhorar isso, criamos algumas finalizações. Finalizamos e depois procuramos fazer o 2-0 que nos podia dar melhor controlo do jogo e o resultado fica sempre vivo. O que quero valorizar… não sei se mereço os profissionais que temos. O Vitória tem profissionais de excelência. Fizemos três substituições forçadas e estes atletas conseguiram ficar com os três pontos, são do melhor que há no campeonato. Há muita coisa para melhorar, mas temos 23 pontos. A responsabilidade dos 23 pontos é dos profissionais que temos. Por muito que os valorize, continuo a ser injusto para eles, porque são do melhor que há", começou por dizer o técnico dos vimaranenses.





"Não quero entrar em comparação com o passado, nunca ninguém teve as condições que tivemos neste início de época. A questão de ser vimaranense orgulha-me muito, mas aqui sou o treinador do Vitória. Sei que não vou ser treinador do Vitória sempre, os ciclos são assim. Depois de sair daqui, não sei quando, serei o mesmo profissional. Orgulho-me muito do meu passado, mas serei sempre profissional. Preciso disto porque tenho família, por isso serei sempre o mesmo profissional em qualquer clube."



"Serei sempre muito grato ao antigo presidente e ao presidente António Miguel Cardoso"

"Tudo o que se passou os últimos cinco meses foi tão rápido. Provavelmente sonhava com isto, mas longe de pensar que seria realizado. Estou grato a duas pessoas, ao antigo presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, pela oportunidade que me deu há dois anos de assumir a equipa B, onde tudo começou, e depois disso a coragem do nosso presidente, da administração, porque foi preciso muita coragem para acreditarem em nós. O mais confortável era chamar um treinador mais experiente, mas ele confiou em nós. Serei sempre muito grato ao antigo presidente e ao presidente António Miguel Cardoso."



"Que nunca percamos esta transpiração"

"Que nunca percamos esta transpiração. Depois temos de passar tranquilidade aos jogadores da frente. Nunca perdemos o equilíbrio, isso é importante. O passado diz-me que o Vitória sai destes jogos sem pontos porque desequilibra-se atrás."



"Tiago é um grande jogador e um grande capitão"

"O Tiago é um grande jogador e um grande capitão. Olho para ele como um box-to-box. É um homem que consegue ter equilíbrio defensivo e com chegada à área. Terá de chutar mais vezes à baliza, temos-lhe pedido isso, como temos feito o mesmo com o Nico", finalizou.