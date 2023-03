Moreno: «Nenhuma equipa consegue manter-se superior ao adversário durante 90 minutos»

Moreno, treinador do V. Guimarães, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Santa Clara, encontro da 23.ª jornada agendado para domingo, às 18 horas."Queremos continuar este registo, mas devemos esquecer o passado e focar-nos no nosso futuro, que passa pelo jogo nos Açores. Vamos ter dificuldades por várias razões. Jogar nas ilhas é sempre difícil, percebemos o atual momento do Santa Clara, com uma mudança na equipa técnica, pela qualidade do Santa Clara, os atletas valem mais do que nos mostra a classificação. Foi muito mais difícil preparar este jogo do que o jogo que tivemos na jornada anterior. Confio sempre muito nos nossos atletas, sei os profissionais que são, e acredito que vamos dar uma boa resposta. Queremos dar continuidade a este bom ciclo, mas o passado dá-nos muito pouco para o que vamos encontrar nos Açores"."É uma questão muito cultural no atleta português. Há três dias disputámos um jogo com um ambiente fantástico, daqui a dois dias o cenário não terá nada a ver, isso é diferente. Nos últimos 10 anos o Vitória ganhou uma ou duas vezes nos Açores. Acredito que vamos dar uma resposta diferente daquela que temos dado nos últimos jogos fora de portas com o Santa Clara"."Primeiro, os atletas têm de estar em alerta, depois sermos muito nós. Temos de nos adaptar à realidade atual. Há três dias, adaptámo-nos quase na perfeição, agora temos de nos adaptar ao que vamos encontrar nos Açores. Isso é que faz a diferença nos grupos, é isso que espero no meu grupo"."Ajuda uma equipa entrar bem e estar em vantagem. Não podemos deixar de ser nós, não baixar linhas, perceber que zonas podemos atacar. O plano estratégico não foi preparado da mesma forma em função da mudança da equipa técnica, mas focamo-nos em nós. Se nos prepararmos para este conjunto de coisas provavelmente vamos dar uma boa resposta"."Os sinais indicam que estamos mais perto de ser mais constantes. A equipa dava sinais de haver melhorias, temos prolongado por mais tempo o nosso período de qualidade. Não nos podemos esquecer do que do outro lado há um adversário, nenhuma equipa consegue manter-se superior ao adversário durante 90 minutos"."Gosto de ter uma equipa equilibrada. Gostava de ter este número de golos sofridos, mas muitos mais marcados. Gosto de um todo, não apenas do processo defensivo. Este registo satisfaz-me, mas temos de olhar para a outra parte e se possível passar a fazer mais golos"."Não confirmou que o Bruno Varela esteja fora. Além de Zé Carlos, Jorge Fernandes, Hélder Sá e Celton Biai confirmo apenas que o Tiago Silva está fora, por castigo. Estou a fazer a antevisão a 48 horas do jogo, não estou em condições de confirmar nada a não ser as ausências prolongadas. Posso dizer que estou mesmo muito satisfeito com os atletas que temos para a posição de guarda-redes. Os três guarda-redes que temos encaixam na perfeição no projeto. O Bruno está a fazer a melhor época de sempre, é um atleta de Seleção A. O Celton pela projeção, pela qualidade, deixa-nos super confortáveis. O Rafa fez um campeonato sub-19 fantástico na época passada, tem um talento incrível. Neste projeto, o Vitória não podia ter melhor leque guarda-redes. Sinto-me muito confiante com o leque de guarda-redes".