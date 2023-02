Moreno: «Neste campeonato tão competitivo não é fácil ter três vitórias consecutivas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Moreno mostrou-se "muito satisfeito" com a vitória (1-0) sobre o Portimonense, a terceira consecutiva do Vitória de Guimarães na Liga Bwin. "Neste campeonato tão competitivo não é fácil ter três vitórias consecutivas. Estou muito satisfeito. Estávamos preparados, porque o Portimonense é muito isto, leva o jogo para os duelos e isso cria desconforto. Agrada-me a forma como a equipa respondeu dentro do campo, porque os atletas foram capazes de condicionar o adversário", começou por dizer o técnico dos vimaranenses, em declarações na 'flash' da Sport TV.

Faltou o segundo golo para dar mais tranquilidade

"Não conseguimos fazer o segundo golo, a equipa não fica tranquila e a forma do adversário estar em campo causa desconforto. Reconheço que não foi uma grande qualidade de jogo, mas a forma como os jogadores perceberam o que o jogo estava a pedir deixa-me muito orgulhoso."

Exibição e crescimento do Jota

"Satisfaz-me muito ver o crescimento destes atletas. O Jota tinha obrigação de fazer aquele segundo golo, foi isso que lhe disse ao intervalo. A este nível não se pode ficar confortável por ter feito o primeiro golo. Infelizmente não podemos contar com ele na próxima semana."

A saída de Villanueva e a linha a cinco na defesa que jogou na equipa B…

"Não vai há muito tempo, há poucos meses estavam os cinco na Liga 3. O que nos disseram é que se o Mikel continuasse podia agravar o desconforto que estava a sentir. Entrou o Tounkara porque acredito muito nele. Ver a forma como eles souberam adaptar-se ao jogo, a forma como defenderam as bolas paradas… dá-me uma satisfação enorme. Sou um treinador super feliz neste momento."

O apoio dos adeptos

"Somos uns privilegiados por ternos a bancada que temos. Já nos ajudaram a ganhar muitos pontos. Por opção minha, para mão me rotularem de puxa saco, não tenho destacado muito isso. Já passamos momentos difíceis, mas sinto que tem existo a compreensão que pedimos no início da época", terminou.