Moreno: «No futebol a memória é muito curta»

Moreno, treinador do V. Guimarães, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca (amanhã, 18 horas)."Muita gente tem dado os parabéns ao Arouca e eu serei mais um. Percebemos o porquê do Arouca estar na posição que está, é realmente uma boa equipa. Dou os parabéns ao mister Armando Evangelista pela forma como construiu aquele grupo, porque é uma equipa que se sente confortável com bola. Esperamos um jogo difícil, dentro do que são os jogos do campeonato. Há adversários que nos provocam coisas diferentes. Depois de percebermos o que é que o Arouca nos pode provocar, compete-nos resolver os problemas. Estou muito confiante que vamos dar continuidade a esta série de bons resultados"."A mim satisfaz-me este momento do clube, os resultados ajudam a que exista este contexto. Os adeptos do Vitória são adeptos de uma paixão, não de vitórias. Não tenho dúvidas que amanhã estará um bom ambiente. Se lá atrás pedi equilíbrio, hoje reforço esse pedido de equilíbrio. Já tenho muito anos disto, sei que neste último terço da época as equipas têm sempre mais dificuldades. Não estou desconfiado, confio muito nos atletas, mas é preciso manter o mesmo equilíbrio que revelamos na fase menos conseguida da época. Espero que o ambiente não nos condicione. Não temos a maturidade de outros grupos de trabalho, por isso devemos colocar os pés no chão. Se por algum momento deixarmos de ser aquilo que temos sido, vamos ter dissabores, é isso que não quero. Vamos estar a ser avaliados pelo que fizermos amanhã, é assim o futebol. No futebol, a memória é muito curta."O Arouca tem dois números 9, um deles não está disponível, que em conjunto têm um número alargado de golos. Têm outro atleta que é interessante, o Alan Ruiz, que também está impedido de jogar. Mas, olho para o adversário como um todo. É um adversário equilibrado defensivamente, que leva a bola parada ofensiva para um nível elevado. O mister Armando Evangelista tem muito mérito neste campeonato muito interessante que Arouca está a fazer"."Cada jogo é um jogo, ligo muito pouco a estatísticas ou ao passado. Já quebramos alguns mitos do passado. O Arouca traduz dificuldades pelo que vale hoje"."Dou sempre grande mérito aos atletas. O grande responsável pelo que está a acontecer é o Safira. Aproveitou a oportunidade, soube responder em campo. Tem de entender que não está a ser avaliado no jogo, mas sim por comportamentos. No dia em que deixar de ter os comportamentos ajustados deixa de ser opção. Neste momento é opção porque faz o que a equipa técnica lhe pede, o que queremos é que continue a fazer golos. Não jogo pelos golos que faz, mas pelas competências que mostra"."Não sei. Tenho algumas dificuldades em perceber o que já do que somos, da maturidade que temos como grupo. Tenho sempre algum desconforto no que vou encontrar amanhã. Não sei a forma como os adversários olham para nós. O Vitória, pelo historial, pelo que está a fazer, merece sempre respeito. Sei que vamos encontra um grande ambiente, que também tem impacto nos adversários"."Fez um jogo fantástico nos Açores, que não me surpreendeu. Esteve impedido de treinar no início da semana, fez dois treinos a partir do momento que teve a máscara. Está convocado, mas não sabemos se pode ir para jogo por questões que passam ao lado da equipa técnica. Depois iremos decidir de joga ou não"."O resultado do exame não foi o melhor, o tempo de paragem pode alargar-se mais um pouco. Não vamos forçar para queimar etapas, porque a importância dele para nós é muita. Não deixa de ser o nosso capitão, estará connosco e irá cumprir os prazos que a lesão obriga. Quando estiver apto, acredito que será rapidamente solução e irá novamente ser a ajuda em campo que nós queremos. Mas, o resultado do exame não foi o que nós queríamos".