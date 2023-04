Moreno: «Nunca consegui repetir um onze mas jamais me lamentei»

O V. Guimarães ruma na sexta-feira a Famalicão para abrir a 28.ª jornada da Liga Bwin (20H15) e Moreno antevê um encontro difícil frente a um adversário "muito estável"."Se formos com isso na cabeça, isso só nos vai condicionar. Temos de perceber o momento em que estamos, que não é o melhor, percebemos as razões para isto. Há erros, mas o tipo de erros que temos cometido não têm nada a ver com falta de entrega ou de postura, isso já é um bom sinal. Temos de fazer um reset, esquecer os últimos jogos, perceber que ainda há 21 pontos em disputa. Temos de nos focar nos três pontos em disputa neste jogo, mais do que falar temos de ir para dentro do campo e preocupar-nos com as nossas ações, que somos o Vitória. Do outro lado está um adversário difícil, muito estável, com muita qualidade. Temos de voltar a ser nós, isso será importante para este jogo"."Os problemas foram aparecendo ao longo da época, mas nunca me agarrei a ausências ou à média de idades. Qual é a equipa que resiste a perder quatro ou cinco jogadores que foram quase sempre titulares? Essa é uma das razões dos nossos insucessos. Temos de motivar os atletas disponíveis, é essa a forma de trabalhar. Para eles serem jogadores do Vitória é porque percebemos que têm condições. Preferia, claro, ter os jogadores todos disponíveis. Nunca consegui repetir um onze, mas nunca me lamentei dessas dificuldades. Enquanto me derem a resposta diária e os comportamentos que temos visto nos jogos, vou continuar a defender este grupo, sempre até ao fim"."Admito tudo neste momento, jogar com uma linha de três ou de quatro. Pode ser tudo ajustável em função do jogo"."Preocupa, claro. Se não me preocupasse estaria a ser irresponsável. Só com o trabalho diário podemos mudar isso. Não tenho dúvidas que os nossos atletas vão ser melhores no futuro. Os erros são normais pelos atletas que temos. Em momentos da época fomos das defesas menos batidas, não tendo a estabilidade que tivemos na equipa, para mim isto é normal. Não vou criar desconfiança, nem deixar ninguém para trás. Os jogadores percebem que representam um clube que tem uma exigência muito grande, por isso é que estes erros não passam ao lado, como podiam passar noutros clubes"."Os detalhes podem ser importantes. Não me agarro à sorte ou ao azar, mas nesta fase as coisas caiem sempre para as equipas que estão nas etapas menos boas. Sem querer tirar mérito ao Makouta, por exemplo, mas quantos golos ele já fez de livre esta época? Atenção, é um excelente profissional, que admiro, espero que marque muitos mais. Os detalhes não têm corrido a nosso favor. Do jogo, espero um jogo difícil, frente a um adversário que tem bons jogadores, mas os nossos também são. O que fizeram esta época não foi por acaso, mas sim pela qualidade deles"."O Tiago está recuperado, vai para a convocatória. O Zé Carlos e o Jorge Fernandes ainda é prematuro irem na convocatória em função dos longos tempos de paragem, mas está para muito breve".