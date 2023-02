Moreno: «Nunca me ouviram dizer que o 5.º lugar era o objetivo da época»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira para promover a antevisão do jogo com o Portimonense, da 20.ª jornada da Liga. O encontro realiza-se este sábado, pelas 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques."Trabalhar em cima de vitórias é sempre mais confortável, mas nunca deixou de haver confiança. Vimos de duas vitórias consecutivas, que nos dão alguma coisa para este jogo, mas este é um jogo diferente. Temos um adversário competente pele frente, que tem um dos treinadores mais experientes e competentes da Liga. Além disso, o Portimonense é um dos clubes que mais se reforçou. É um adversário que mudou a sua estrutura, que passou a ter uma linha de cinco atrás, quando atuava com quatro. Compete-nos dar resposta ao que o Portimonense nos possa provocar no jogo. As vitórias ajudam, sinto o grupo confiante, tenho o grupo solto. Para que as duas vitórias possam ter um grande impacto é importante podermos somar a terceira.""As vitórias devem ser desfrutadas, mas no momento. Não iríamos permitir que existisse qualquer excesso de confiança no grupo. Em relação ao jogo que podemos esperar, uma das coisas a melhorar é ter mais bola, saber atrair o adversário a um corredor e entrar no outro. O jogo poderá obrigar-nos a isso. O Portimonense defende de uma forma muito competente, tem centrais muito fortes fisicamente, provoca desconforto nas bolas paradas. Queremos ter mais bola, mas não apenas por ter, queremos ter com o objetivo bem marcado. A equipa está preparada para tudo que nos possa aparecer neste jogo.""O Nico vai para a convocatória. O André fez três sessões connosco, mas a equipa técnica entende que ainda não está ao nível da exigência para o nosso campeonato.""Nunca me ouviram dizer que o 5.º lugar era o objetivo da época. Temos noção da responsabilidade que é representar este clube, mas nunca me ouviram dizer que o grande objetivo é o 5.º lugar. Este é o mesmo grupo que há 15 dias vinha de uma série menos boa, é o mesmo grupo que começou a época. Vamos com calma. Somos muito responsáveis, mas também muito ambiciosos. O objetivo é fazer melhor do que a primeira volta, fizemos 24 pontos na primeira volta e ainda só temos seis. Depois de conseguirmos isso, não tenho problemas em definir outras metas."